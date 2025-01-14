Tavuk eti üretiminde azalma

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı. Tavuk eti üretimi, yıllık bazda ise yüzde 7,2 arttı. Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 9,1, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 4,9 düştü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tavuk eti üretiminde azalma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasıyla birlikte tavuk eti üretimi ve tavuk yumurtası üretimi rakamları da belli oldu.

Buna göre, 2024'ün kasım ayında 216 bin 754 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 7,2 arttı, aylık bazda ise yüzde 4,8 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 9,1, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 4,9 düştü. Bu dönemde 1 milyar 710 milyon 852 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 115 milyon 777 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7 ve tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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