T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! O ödemeler hesaplara yatacak
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Evde bakım maaşlarına ilişkin yapılan zam sonrası ödemeler, toplamda 4,2 milyar TL tutarında artırıldı. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yeni düzenleme kapsamında artırılarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.
ZAMLI YATAN MAAŞLAR NE KADAR?
Eevde bakım maaşları yapılan zam ile 7.608 TL oldu. Yeni düzenleme ile memur maaşına göre belirlenen zam oranı, şubat ayı itibariyle vatandaşların hesaplarına yansıdı.
ÖDEMELER NEREDEN KONTROL EDİLEBİLİR?
Hak sahipleri, SMS yoluyla veya e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilirler. Hesaplarını kontrol etmek isteyenler, bu hizmetleri kullanarak ödeme durumlarını anında öğrenebilirler.