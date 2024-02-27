T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! O ödemeler hesaplara yatacak

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.

# evde bakım parası
T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! O ödemeler hesaplara yatacak - Resim: 1

Evde bakım maaşlarına ilişkin yapılan zam sonrası ödemeler, toplamda 4,2 milyar TL tutarında artırıldı. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yeni düzenleme kapsamında artırılarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

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T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! O ödemeler hesaplara yatacak - Resim: 2

ZAMLI YATAN MAAŞLAR NE KADAR?

Eevde bakım maaşları yapılan zam ile 7.608 TL oldu. Yeni düzenleme ile memur maaşına göre belirlenen zam oranı, şubat ayı itibariyle vatandaşların hesaplarına yansıdı.

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T.C. sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! O ödemeler hesaplara yatacak - Resim: 3

ÖDEMELER NEREDEN KONTROL EDİLEBİLİR?

Hak sahipleri, SMS yoluyla veya e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilirler. Hesaplarını kontrol etmek isteyenler, bu hizmetleri kullanarak ödeme durumlarını anında öğrenebilirler.

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