TCMB açıkladı: Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 13 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 oranında (222 milyar 228 milyon 810 bin lira) arttı. Bu artışla birlikte sektörün toplam mevduatı 28 trilyon 871 milyar 127 milyon 571 bin liradan, 29 trilyon 93 milyar 356 milyon 381 bin liraya ulaştı.

TL MEVDUATLARDA YÜZDE 2,2 BÜYÜME

Aynı hafta içinde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduatlar yüzde 2,2 yükselerek 15 trilyon 329 milyar 655 milyon 747 bin liraya ulaştı. Yabancı para (YP) cinsi mevduatlarda ise yüzde 0,6 artış görüldü ve toplam tutar 10 trilyon 189 milyar 153 milyon 355 bin lira oldu.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 272 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 234 milyar 273 milyon dolarlık kısmı yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında 13 Şubat haftasında 1 milyar 32 milyon dolarlık azalma kaydedildi.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredileri, söz konusu haftada yüzde 1,5 artarak 5 trilyon 941 milyar 657 milyon 879 bin liraya çıktı. Bu kredilerin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 700 milyar 912 milyon 394 bin lirası konut, 48 milyar 169 milyon 299 bin lirası taşıt, 2 trilyon 270 milyar 660 milyon 132 bin lirası ihtiyaç kredileri ve 2 trilyon 921 milyar 916 milyon 54 bin lirası bireysel kredi kartları oldu.

TOPLAM KREDİ HACMİ 23 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil edildiğinde, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 13 Şubat ile biten haftada 194 milyar 833 milyon 783 bin lira artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte toplam kredi hacmi 23 trilyon 270 milyar 99 milyon 181 bin lira seviyesine ulaştı.