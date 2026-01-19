TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında dikkat çeken tablo

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Türkiye genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla oluşturulan endeks, Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 oranında sınırlı bir artış göstererek 204,5 seviyesine ulaştı.

REEL BAZDA YATIRIMCI KAYBETTİ

Veriler yıllık bazda incelendiğinde nominal ile reel getiri arasındaki makas dikkat çekti. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında artış kaydetti. Ancak bu yükseliş enflasyonun gerisinde kaldı. Aynı dönemde konut fiyatları reel olarak yüzde 1,4 oranında azalış gösterdi.

Aralık 2025 verilerinde en çarpıcı detay üç büyük metropolde yaşanan aylık düşüşler oldu. İstanbul ve Ankara'da fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalırken, İzmir'de bu düşüş yüzde 0,1 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişim oranlarında ise tablo pozitif seyretti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Ankara'da yüzde 34,9, İzmir'de yüzde 30,8 ve İstanbul'da yüzde 28,5 oranında artış gösterdi.

ZİRVEDE BAŞKENT, DİPTE TRAKYA VAR

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yapılan bölgesel analizde, Türkiye genelindeki en yüksek yıllık artış oranı yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde gerçekleşti.

Konut fiyat artış hızının en düşük kaldığı bölge ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan Trakya bölgesi oldu.