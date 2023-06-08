TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı
Döviz/TL dalgalanması sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı.
Döviz/TL kuru dalgalı şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dolar kuru yaklaşık 4 Türk lirası yükseldi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. İşte o tablo:
Kaynak: tcmb.gov.tr
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