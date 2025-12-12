TCMB Başkanı Karahan: ''Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız''

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele, rezervlerdeki görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, konuşmasına enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ve fiyat istikrarının en temel öncelikleri olduğunu ifade ederek başladı.

TCMB Başkanı Karahan, Merkez Bankası olarak reel sektörle çift yönlü iletişime büyük önem verdiklerini belirtti. Bu kapsamda 2025 yılı içinde 2 bin 500’den fazla firmayla görüşüldüğünü, son 5 yılda ise toplamda 15 binden fazla firmayla temas kurulduğunu açıkladı. Rezervlerdeki iyileşmeye dikkat çeken Karahan, rezervlerde 124 milyar doların üzerinde artış sağlandığını ve yeterlilik düzeyine ulaşıldığını söyledi. Bu noktada rezervlerin artık günlük bazda takip edilmediğini gözlemlediklerini aktardı.

Karahan, sıkı para politikası duruşunun süreceğini vurgulayarak dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve etmeyi sürdüreceğini ifade etti. En önemli önceliğin fiyat istikrarı olduğunu belirten Karahan, bu hedef doğrultusunda politika adımlarının kararlılıkla atılacağını dile getirdi.

“YÜKSEK ENFLASYON İSTİKRARSIZLIK ANLAMINA GELİYOR”

Konuşmasında yüksek enflasyonun ekonomik etkilerine değinen Karahan, “Yüksek enflasyon zaman zaman büyümeyle birlikte gelse de aynı zamanda istikrarsızlık anlamına geliyor, öngörülebilirlik son derece düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının, öngörülebilirliğin sağlanması, faizlerin kalıcı olarak düşmesi ve uzun vadeli yatırımlar için uygun ortamın oluşması anlamına geldiğini belirten Karahan, yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin oldukça oynak seyrettiğini söyledi.

Yatırım büyümesinin yüksek enflasyon dönemlerinde yüzde 5 seviyelerinde kaldığını, 2004 sonrası dönemde ise sıkı para politikasına rağmen yüzde 8’lere ulaştığını aktardı. Özel tüketimdeki yıllık büyümenin fiyat istikrarı döneminde yüzde 4,5 seviyesinde seyrettiğini, 2021 sonrası yüksek enflasyon döneminde ise yüzde 10’a çıktığını ifade etti.

“KİRA ENFLASYONU MANŞET ENFLASYONA YAKINSAYACAK”

Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte yatırım ve tüketim dengesinin yeniden kurulacağını belirten Karahan, mevcut tabloda yatırım büyümesinin yüzde 7,7 seviyesinde olduğunu, özel tüketim artışının ise önemli ölçüde törpülendiğini söyledi. Enflasyonun zirve yaptığı mayıs ayına kıyasla tüm mal gruplarında iyileşme sağlandığını belirten Karahan, hizmet enflasyonunun yüksek seyrettiğini, kira ve eğitim kalemlerinde oranların yüzde 60’lar civarında olduğunu, diğer hizmet kalemlerinde ise verilerle uyumlu bir görünüm bulunduğunu aktardı.

Öncü verilerin, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağına işaret ettiğini belirten Karahan, hanehalkı enflasyon beklentilerinin yüksek seviyesini korumakla birlikte düşüş eğilimini sürdüreceğini ifade etti.

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, politika faizinin TCMB tarafından belirlendiğini, uzun vadeli faizlerin ise ilgili vadelerde beklenen enflasyon beklentilerine göre şekillendiğini söyledi. Son toplantı hariç olmak üzere toplamda 6,5 puanlık faiz indirimi yapıldığını hatırlattı. Faiz kararlarının toplantı bazlı alınmaya devam edeceğini vurgulayan Karahan, gerektiğinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını ifade ederek, “Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde, bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” dedi.