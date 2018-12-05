banner999
Asgari ücreti belirlemek için görüşmeler başlıyor
Asgari ücreti belirlemek için görüşmeler başlıyor
Meteoroloji İstanbul'u uyardı
Meteoroloji İstanbul'u uyardı
Jeffrey Türkiye'ye geliyor
Jeffrey Türkiye'ye geliyor
Ülkede şiddetli deprem
Ülkede şiddetli deprem

TCMB: Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek

TCMB'den yapılan açıklamada, "Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir." denildi.

TCMB: Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek

TCMB, "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek." denilen açıklamada, Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir." ifadelerine yer verilerek, Para Politikası Kurulunun 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacağı dile getirildi.

TCMB'nin açıklamasında, dalgalı döviz kuru rejiminin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tcmb
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.