TCMB'den enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TÜİK'in açıkladığı ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada alt grupların genelde gerilediği ifade edildi.

Ayrıca, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının belirleyici olduğu belirtildi.

MERKEZ'DEN AÇIKLAMA

"Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir."

Enflasyonun gerilemesinin ardından faiz indirim sürecinde Merkez Bankası'nın eli güçleneceği görüşü kurları da etkiledi.

Dolar dün başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürdü. Kur, 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.70'in altına geriledi. Dolar, 5,67 seviyesine kadar indi. Avro ise gün boyu 6,25 bandında seyretti.

Öte yandan, Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, türk lirası değer kazandı. Türk lirasının değeri, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,98 puan, ÜFE bazında 12,06 puan arttı.

ulusal.com.tr