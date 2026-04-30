TCMB verileri açıklandı! Toplam rezervler 171 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, bankanın toplam rezervlerinde 24 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla belirgin bir düşüş kaydedildi. TCMB'nin toplam rezervleri 3 milyar 415 milyon dolar azalarak 174 milyar 467 milyon dolardan 171 milyar 52 milyon dolar seviyesine geriledi.

Yayımlanan rapor, Merkez Bankasının brüt döviz rezervlerindeki tabloyu da ortaya koydu. 24 Nisan itibarıyla brüt döviz rezervlerinde 870 milyon dolarlık bir azalma yaşandı. Söz konusu düşüşün ardından, önceki hafta 61 milyar 821 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervi, 60 milyar 951 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ DE HIZLA ERİDİ

Brüt döviz rezervlerindeki azalmaya, altın rezervlerindeki gerileme de eşlik etti. Aynı işlem haftası içerisinde altın rezervleri 2 milyar 546 milyon dolarlık bir düşüş yaşadı. Bu kayıpla beraber Merkez Bankasının altın rezervi 112 milyar 647 milyon dolardan 110 milyar 101 milyon dolara düştü. Döviz ve altın kalemlerinde peş peşe yaşanan bu azalışların sonucunda, Merkez Bankasının toplam rezervleri 24 Nisan haftasını 171 milyar 52 milyon dolar ile tamamladı.