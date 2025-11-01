TCMB'den altın piyasasını sarsan durdurma kararı: Ekonomiye etkisi nasıl olacak?
Altın Madencileri Derneği, TCMB'nin yerli altın alımını durdurma kararının, iç piyasadaki 'makas' sorununa ve kuyumculuk sektörüne çözüm amaçlı olabileceğini belirtirken, bu hamlenin cari açığa etkisine de dikkat çekti.
Altın Madencileri Derneği'nden yapılan bir açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki haftalık süreçte madenlerden üretilen altın alımlarını durdurduğu kaydedildi.
Dünya Gazetesi'ne göre dernek, bu durumun nedeninin "dünya piyasaları ile Türkiye'deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik" bir hamle olabileceğini ifade etti.
ÖN ALIM HAKKINI KULLANMAYI BIRAKTI
Yapılan açıklamada, TCMB'nin madenlerde üretilen külçe altınları Türk Lirası ödeyerek alma konusunda bir "alım önceliği" (ön alım hakkı) bulunduğunun altı çizildi. Merkez Bankası'nın bu ön alım hakkını kullanmadığı durumlarda, altınların Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığıyla piyasaya sunulduğu belirtildi.
Açıklamada, kararın arka planına dair şu değerlendirmelere yer verildi: "Bu durum, 2023'te altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya ile Türkiye'deki altın fiyatları arasında yaşanan ve kilogramda yaklaşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkından dolayı piyasalardaki olumsuzluğa çözüm getirmek için düşünülmüş olabilir.
Merkez bankalarının bu tür hamleler yapması doğaldır. Rezerv çeşitliliği zaman zaman piyasanın regüle edilmesi için bu tür hamlelerin yapılmasını zorunlu kılabilir."
"CARİ AÇIĞIN BÜYÜMESİNE ENGEL OLACAK"
Dernek, Türkiye'de üretilen altının iç piyasadaki tüketicilere doğrudan verilmesinin önünü açan bu adımın, ihtiyacın iç üretimden karşılanmasını sağlayacağını belirtt
Ayrıca bu durumun, ilave altın ithalatından oluşabilecek cari açığın büyümesine engel olacağına dikkat çekildi.
Bu adımın ülke ekonomisi açısından olumlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, piyasa dengeleri yeniden sağlandığında TCMB'nin ön alım hakkını tekrar kullanabileceği bildirildi.
Açıklamada, piyasadaki söylentilere de açıklık getirilerek, "Serbest piyasa koşullarında altın satışları devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarında piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik haberler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.