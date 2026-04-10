TCMB’nin 2025 yılı bilançosu açıklandı: Yıllık zarar 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren 94. hesap dönemine ait bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklanan verilere göre banka, 2025 yılını 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira zararla tamamladı. Aynı dönemde TCMB'nin toplam aktif büyüklüğü ise 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira seviyesine ulaştı.

ALTIN VARLIĞI 4 TRİLYONU AŞTI

Resmi Gazete'de yer alan mali tablolarda Merkez Bankası'nın sahip olduğu diğer varlık kalemleri de netleşti. 2025 yıl sonu itibarıyla TCMB'nin altın varlığı 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira olarak hesaplandı. Bankanın ihtiyat akçesi ise geçen yıl sonu itibarıyla kayıtlara 334 milyon 168 bin 579 lira olarak geçti.

Küresel ekonomiye yön veren diğer büyük merkez bankalarının 2025 yılı bilançolarında da zarar tablosu ortaya çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında 18,7 milyar dolar faaliyet zararı açıklayarak üst üste üçüncü kez yılı ekside tamamladı. Fed'in geçmiş dönem bilançolarında 2023 yılı için 114,3 milyar dolar, 2024 yılı için ise 77,6 milyar dolar zarar bildirilmişti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) paylaştığı verilerde de bankanın 2025 yılını 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattığı görüldü. ECB'nin önceki yıllara ait mali tablolarında bu rakam 2024 yılı için 7,944 milyar avro, 2023 yılı için ise 1,27 milyar avro olarak açıklanmıştı.