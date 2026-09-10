TCMB'nin haftalık verileri açıklandı: Toplam rezervler bir haftada 3,9 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan verilere göre merkez bankasının toplam rezervleri 4 Eylül ile biten haftada 3 milyar 951 milyon dolar azaldı ve 184 milyar 247 milyon dolara indi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Aynı dönemde brüt döviz rezervleri de düşüş kaydetti. Söz konusu rezervler 703 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 109 milyon dolardan 70 milyar 406 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ KAYIP DAHA BÜYÜK OLDU

Altın rezervlerindeki gerileme ise döviz rezervlerine kıyasla daha belirgindi. 4 Eylül haftasında altın rezervleri 3 milyar 248 milyon dolar azalarak 117 milyar 89 milyon dolardan 113 milyar 841 milyon dolara geriledi.