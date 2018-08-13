TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: "(BDDK ve Merkez Bankası kararları) Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz."

TEB Genel Müdürü Leblebici: "Birkaç gün içinde piyasaların daha normale dönmeyi bekliyoruz."



TEB Genel Müdürü Leblebici: "Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır."



"Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır."



TEB Genel Müdürü Leblebici: "(Mevduata el konulacağı iddiaları) Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler."



Ayrıntılar gelecek