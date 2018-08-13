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TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: Birkaç gün içinde...

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: "(BDDK ve Merkez Bankası kararları) Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz."

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: Birkaç gün içinde...

TEB Genel Müdürü Leblebici: "Birkaç gün içinde piyasaların daha normale dönmeyi bekliyoruz."

TEB Genel Müdürü Leblebici: "Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır."

"Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır."

TEB Genel Müdürü Leblebici: "(Mevduata el konulacağı iddiaları) Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler."

Ayrıntılar gelecek


Kaynak: AA
Etiketler; #TEB #Ümit Leblebici #açıklama #ekonomi #piyasa #Döviz #kur
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