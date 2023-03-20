Techmine GSYO jalka arz detayları
Techmine GSYO halka arz edecek. İnfo Yatırım liderliğinde, 36 milyon adet pay, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.
8 Haziran 2021 tarihinde SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurumu) kuruluş izni almış ve 2 Temmuz 2021 tarihinde 50 milyon TL sermaye ile kurulan Techmine GSYO, halka arz kararı aldı.
Şirketin yatırımları arasında, Techsing, Archmir, Eyecheckup, Wamo, Artlabs, Fuudy, KuvartisMED ve Spaceport gibi şirketler bulunuyor.
ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU
Techmine GSYO’nun özel bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemlerine ilişkin seçilmiş finansal bilgiler görseldeki gibidir.
FAALİYET SONUÇLARI
Şirketin izahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibarıyla gelir tablosuna ilişkin kalemler görseldeki gibi belirtildi;
TECHMİNE HALKA ARZ DETAYLARI
Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 36.000.000
Halka Arz Yöntemi; Eşit dağıtım
Tahsisat Oranları; Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre tahsisat oranları şöyle belirlendi,
14.400.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
14.400.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
7.200.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilecek.