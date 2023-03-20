Techmine GSYO jalka arz detayları

8 Haziran 2021 tarihinde SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurumu) kuruluş izni almış ve 2 Temmuz 2021 tarihinde 50 milyon TL sermaye ile kurulan Techmine GSYO, halka arz kararı aldı.

Şirketin yatırımları arasında, Techsing, Archmir, Eyecheckup, Wamo, Artlabs, Fuudy, KuvartisMED ve Spaceport gibi şirketler bulunuyor.