Değerli Konut Vergisi sorunu çözüldü. Artık tek evi olanlar değerli konut vergisi ödemeyecek.

İmar kanununda değişiklik yapan teklif Meclis Genel kurulunda görüşülüyor. Torba Yasaya eklenen 19’uncu madde ile Emlak Vergisi Kanunun değerli konut vergisini düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.

Değerli konut vergisinin 1 yıl ertelenmesine ilişkin düzenleme de bu kapsamda kabul edildi. Yani Değerli Konut Vergisinin başlama tarihi de 2021 yılına ertelendi.

Yapılan düzenlemeyle değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutların 5 milyon liralık kısmı da vergi dışı bırakıldı.

İlgili düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İmar Kanunu ile ilgili kanun teklifine ilişkin verilen önergelerle gerçekleştirildi.

Öne çıkan bir diğer değişiklik değerli konut vergisine tabi tek evi bulunanlara bu vergiden muafiyet getiren düzenleme oldu.

Yapılan değişiklikle, "b" fıkrasından gelirle ilgili kısım çıkarıldı. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikle tek taşınmazı olanlar ibaresini bırakıldı. Başka bir ifade ile geliri elindeki konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde olsa bile eğer kişinin tek konutu varsa, bunun için ayrıca değerli konut vergisi ödemeyecek.

Öte yandan Emlak Vergisi Kanunun 44’üncü maddesinde de çok önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Verilen önerge ile verginin matrahının değeri 5 milyon lirayı aşan kısmı olması hükme bağlandı.



ulusal.com.tr