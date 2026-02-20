Tek kuruşuna dokunmadan servet kazanıyorlar! 1.250.000 TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Bankaların mevduat faiz oranlarında vites yükseltmesiyle birlikte 1.250.000 TL'si olanlar için aylık kazanç kapıları sonuna kadar açıldı; işte tek kuruşuna dokunmadan asgari ücretin katbekat fazlasını kazandıran o liste...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Birikimini en güvenli liman olan mevduatta değerlendirmek isteyenler için 2026 yılı fırsatlarla dolu bir tablo sunuyor.

1.250.000 TL gibi ciddi bir nakit varlığın 32 günlük kısa bir vadede ne kadar getireceği merak konusu olurken, bankalar arasındaki rekabet faiz oranlarını %44 seviyelerine kadar taşıdı.

İşte dev bankaların sunduğu en güncel kazanç listesi:

Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 33.936,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.936,16 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 35.552,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.552,17 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 35.679,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.679,17 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 39.002,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.002,32 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 33.614,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.614,79 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 33.141,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.141,55 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 36.390,41 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.390,41 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 36.675,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.675,79 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 35.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.712,33 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %39,03
Aylık Getiri: 35.287,4 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.287,4 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.260,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.260,27 TL

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.260,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.260,27 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 34.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.808,22 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 34.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.356,16 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 34.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.356,16 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 33.452,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.452,05 TL

