Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?
Yatırımcıların güvenli limanı mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankaların güncellediği faiz oranlarıyla birlikte 200.000 TL'nin aylık net kazancı yeniden hesaplandı. İşte en yüksek getiri sağlayan o bankalar ve güncel oranlar...
Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.
Ellerindeki nakit parayı enflasyon karşısında korumak isteyen yatırımcılar için bankalar "hoş geldin" faizleriyle cazip fırsatlar sunuyor.
Bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 29 ile yüzde 45 arasında değişiklik gösteriyor.
Yatırımcılar, paralarını bağlamadan önce bankaların sunduğu net kazanç tablolarını mercek altına alıyor.
İŞTE BANKALAR VE GÜNCEL KAZANÇ TABLOSU
Bankaların 200.000 TL anapara için 32 günlük vadede sunduğu faiz oranları, aylık net getirileri ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde sıralandı:
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.165,87 TL
Vade Sonu Tutar: 206.165,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL
OdeaBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.951,94 TL
Vade Sonu Tutar: 205.951,94 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.979,23 TL
Vade Sonu Tutar: 205.979,23 TL
ING
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.979,23 TL
Vade Sonu Tutar: 205.979,23 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 5.787,21 TL
Vade Sonu Tutar: 205.787,21 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 5.367,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.367,66 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.930,96 TL
Vade Sonu Tutar: 205.930,96 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 5.713,97 TL
Vade Sonu Tutar: 205.713,97 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 5.569,32 TL
Vade Sonu Tutar: 205.569,32 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 5.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.424,66 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.075,62 TL
Vade Sonu Tutar: 206.075,62 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL