Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?

Yatırımcıların güvenli limanı mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankaların güncellediği faiz oranlarıyla birlikte 200.000 TL'nin aylık net kazancı yeniden hesaplandı. İşte en yüksek getiri sağlayan o bankalar ve güncel oranlar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 1

Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.

1 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 2

Ellerindeki nakit parayı enflasyon karşısında korumak isteyen yatırımcılar için bankalar "hoş geldin" faizleriyle cazip fırsatlar sunuyor.

2 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 3

Bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 29 ile yüzde 45 arasında değişiklik gösteriyor.

Yatırımcılar, paralarını bağlamadan önce bankaların sunduğu net kazanç tablolarını mercek altına alıyor.

3 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 4

İŞTE BANKALAR VE GÜNCEL KAZANÇ TABLOSU

Bankaların 200.000 TL anapara için 32 günlük vadede sunduğu faiz oranları, aylık net getirileri ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde sıralandı:

4 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 5

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.165,87 TL
Vade Sonu Tutar: 206.165,87 TL

5 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 6

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL

6 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 7

OdeaBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.951,94 TL
Vade Sonu Tutar: 205.951,94 TL

7 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 8

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL

8 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 9

Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL

9 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 10

CEPTETEB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL

10 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.979,23 TL
Vade Sonu Tutar: 205.979,23 TL

11 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 12

ING
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.979,23 TL
Vade Sonu Tutar: 205.979,23 TL

12 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 13

QNB
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 5.787,21 TL
Vade Sonu Tutar: 205.787,21 TL

13 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 14

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 5.367,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.367,66 TL

14 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 15

DenizBank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.930,96 TL
Vade Sonu Tutar: 205.930,96 TL

15 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 16

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 5.713,97 TL
Vade Sonu Tutar: 205.713,97 TL

16 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 17

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

17 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 18

İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 5.569,32 TL
Vade Sonu Tutar: 205.569,32 TL

18 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 19

Enpara.com
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 5.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.424,66 TL

19 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 20

VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.075,62 TL
Vade Sonu Tutar: 206.075,62 TL

20 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 21

Şekerbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL

21 22
Tek tek hesaplandı: 200 bin TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor? - Resim: 22

Halkbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL

22 22
mevduat faiz