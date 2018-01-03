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Tekirdağ Limanı özelleştirme ihalesi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi cuma günü yapılacak.

Tekirdağ Limanı özelleştirme ihalesi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi cuma günü yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri, 5 Ocak Cuma günü saat 14.30'da ÖİB binasında gerçekleştirilecek.

Tekirdağ Limanı özelleştirmesi için 2 katılımcı başvuruda bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ÖİB #özelleştirme #Tekirdağ limanı #Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ
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