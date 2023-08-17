Tekirdağlı balıkçının umudu hamsi

Tekirdağ’da balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor. Av yasağının sona ermesiyle denize açılacak olan balıkçılar yeni sezonda hamsiden umutlu.

Tekirdağlı balıkçının umudu hamsi

Tekirdağ'da tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül’de "vira bismillah" diyerek yeni sezonu açacak.

Süleymanpaşa ilçesinde limanda demirli ekmek teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezonda bol hamsi avlamayı umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan balık sezonu 15 Nisan'a kadar devam edecek. 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tekirdağ # hamsi
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