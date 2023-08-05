Teknoloji devi iflas etmek üzere... Bilgisayar, televizyon, klimaları Türkiye'de birçok eve giriyor

Birçok ülkeden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen bilgiye göre dev bir şirket daha iflas yolunda hızla ilerliyor. TGRTHaber'de aktarılanlara göre; İflasın eşiğine gelen, Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almayı planlayan ROHM, kurtarma planını paylaştı. Şirket, 300 milyar yen fon hedefiyle bir konsorsiyuma katılacağını duyurdu ve İflasın eşiğine gelen, Japon teknoloji devi Toshiba'da iddiaları yalanlamadı.

Japonya ekonomisinin güçlü lokomotiflerinden, dünyaca ünlü teknoloji devi Toshiba, zor günlerden geçiyor. Hızla değişen teknolojik değişimlere ayak uydurmakta zorlanan şirket uzunca bir süredir finansal bir krizin içinde debeleniyordu. Ancak şirket şimdilerde bir yeniden yapılandırma sürecinin başlangıç ​​çizgisinde duruyor.

İLK ÖDEME 50 MİLYAR YEN



Gendai.media.com'un haberine göre, 18 Temmuz'da Toshiba'yı satın almayı planladığını açıklayan yarı güç iletkenleri (buji) üreten ROHM firması, şirketi kurtarma planını da açıkladı. ROHM yetkilileri, toplam 300 milyar yen (yaklaşık 2,1 milyar dolar) katkıda bulunmayı hedefleyen Japan Industrial Partners (JIP) liderliğindeki bir konsorsiyuma katılacağını duyurdu.

Konsorsiyum üyelerinden NGK SPARK PLUG da 19 Ağustos'ta Toshiba'ya toplam 50 milyar yen katkıda bulunacağını ilan etti.