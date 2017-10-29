MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gecü, 'Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ihracatı yıllık 30 milyar dolara yaklaştı. Bunun 7,5 milyar doları Merter'den yapılıyor.' dedi.

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, Merter'den 215 ülkeye tekstil ve hazır giyim ihracatı yapıldığını belirterek, "Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ihracatı yıllık 30 milyar dolara yaklaştı. Bunun 7,5 milyar doları Merter'den yapılıyor." dedi.



Gecü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm orta ve büyük tekstil ve hazır giyim üreticilerinin Merter'de satış mağazası veya showroomu bulunduğunu kaydederek, bölgede 10 bin mağazanın yer aldığını söyledi.



Bu mağazalarda doğrudan istihdam edilen kişi sayısının 100 bine ulaştığı bilgisini veren Gecü, tekstil gibi emek yoğun bir sektörün sadece tanıtım ve satışının yapıldığı bir bölgede 100 bin istihdam sayısına ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.



Gecü, bu markaların üretiminde çalışanların sayısının çok daha yukarılarda olduğunu, Merter'de mağazası olan tekstil ve hazır giyimcilerin yüzde 80'inin bölge dışında üretim yaptığını ifade etti.



Merter'in ABD, Rusya, Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu, Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Uzak Doğu'daki 60 ülkeden her gün 3 bin ithalatçıyı ağırladığını dile getiren Gecü, yurt dışından her hafta gelen ithalatçılar bulunduğunu aktardı.



Gecü, "Merter'den tam 215 ülkeye ihracat yapıyoruz. Artık tekstil denilince akla ilk biz geliyoruz. Zaten Türkiye tekstil ve hazır giyimde dünyanın parlayan yıldızı konumunda. Türkiye'nin neresinde olursa olsun üreticilerimiz buradan satış yapıyor." diye konuştu.



"Kilogram başına düşen ihracat değerini artıracağız"Gecü, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim ihracatının yıllık 30 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Bunun 7,5 milyar doları Merter'den yapılıyor. Yani yıllık tekstil ve hazır giyim ihracatının yüzde 25'i Merter aracılığıyla gerçekleştiriliyor." dedi.Başkan Gecü, Türkiye'nin 2023 tekstil ve hazır giyim ihracat hedefinin 50 milyar doları aşmak olduğunu kaydederek, "Biz de bu rakamın 15 milyar dolarını sadece Merter'den yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin ortalama 1,7 dolar civarında olduğunu dile getiren Gecü, bu rakamın hazır giyimde 15 doları aştığını, tekstilde ise 5 dolara ulaştığını söyledi.Gecü, bu rakamları çok daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarının sürdüğünü bildirerek, "Özellikle tekstilde Türk malı algısı yerleşti yurt dışında. 'Avrupa kadar pahalı değil, Çin malı gibi de kalitesiz değil' algısı oluştu. Biz de kaliteli ürünü, tasarımla birleştirip pazarlarda derinleşeceğiz." diye konuştu.Bu algının özellikle Rusya, Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde tüketicilerin zihnine yerleştiğini söyledi.