Tekstil sektöründe nitelikli işgücü için atılım yapıldı. Tekstil mühendisliğiyle ilgili sektör temsilcileri ve üniversiteler arasında işbirliğine önem veriliyor. Bu işbirliğiyle ihracatın arttırılması ve işsizliğin önlenmesi hedefleniyor.

Tekstil sektörünü güçlendirecek atılımlar peş peşe geldi, üniversitlerdeki tekstil bölümü doluluk oranı yüzde 92'ye çıktı.En fazla yatırım yapılan alanlardan biri olan tekstil sektöründe istihdamın da en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bunun için sektör temsilcileri ve üniversiteler arasında büyük bir işbirliği yapıldı.Dünyanın teksitilde 8'inci tedarikçi ülkesi olan Türkiye'de hedef işsizliğin önüne geçmek ve ihracatı arttırmak.Ayrıca, Tekstil mühendisliği bölümünü seçen öğrenciler üniversiteyi uygulamalı olarak bitiriyor.Bölümü bitiren kişilere istihdam sözü veriliyor. Yapılan araştırmalara göre bölümü okuyan öğrenciler diğer mesleklere göre daha hızlı iş buluyor.