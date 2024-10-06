Temel gıdaya dev zam: Birçok ürünün etiketi değişti

Temel gıdalara zam gelmeye başladı. Maaşlara zam gelmeden ürünlere zam gelmesi sosyal meydada tartışmalara neden oldu. Özellikle ayçiçek yağı, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay, şeker, tuvalet kâğıdı, peçeteler, ev ile kişisel temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinim etiketleri değişiyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Temel gıdaya dev zam: Birçok ürünün etiketi değişti
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Geçen yılın en çok tartışılan konularından biri olan market zamları, Ticaret Bakanlığı'nın müdahalesiyle bir süre kontrol altına alınmıştı. Ancak eylül ayıyla birlikte yeniden etiket değiştirme mesaisi başladı ve raflarda birçok ürüne zam geldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Temel ürünlere yapılan bu zamlar dikkat çekiyor ve sosyal medya kullanıcıları da marketlerdeki fiyat değişikliklerini fotoğraflayarak paylaşıyor. Bu durum tepkilere de neden oluyor.

MALİYETLERİN ARTMASI BAHANE EDİLİYOR

Market yetkilileri, üretim maliyetleri, lojistik giderler, depolama ve enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtiyor. Bu artışların fırsatçılık olmadığını, aksine işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için zorunlu adımlar olduğunu savunuyor.

FARKLI FİYATLARLA SATILIYOR

Özellikle aynı bölgede bulunan farklı marketlerde aynı ürünler arasında büyük fiyat farklılıkları olduğu da dikkat çekiyor. Aynı cadde üzerindeki iki markette aynı ürünün 51 TL'ye varan fiyat farkıyla satıldığı görülebiliyor. Bu durum, tüketicilerin market alışverişlerinde fiyat karşılaştırması yaparak en uygun alışverişi yapmasını zorunlu hale getiriyor.

Temel gıdaya dev zam: Birçok ürünün etiketi değişti - Resim : 1

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