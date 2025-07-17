Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Emekliler dikkat! Temmuz ayı itibarıyla bankaların promosyon kampanyaları yenilendi. 27.000 TL’ye varan ödemeler sunan bankalar arasında rekabet hız kazandı. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada, şartlar neler?
Emekli ve memur maaş zamlarının ardından Temmuz 2025 itibarıyla bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Özel ve kamu bankaları, maaşını taşıyan emeklilere çeşitli avantajlarla yüksek tutarlarda promosyon teklifleri sunuyor.
İşte Ekonomim’e göre, bankaların promosyon miktarları…
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.500 TL, toplamda 10 ayda 15.000 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı sunuyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaş aralığına göre şu tutarları sunuyor:
0-9.999 TL: 6.250 TL + 6.000 TL koşullu = 12.500 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL + 6.000 TL koşullu = 16.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL + 6.000 TL koşullu = 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 6.000 TL koşullu = 21.000 TL
YAPIKREDİ
15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada Yapı Kredi, üç yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere şu oranlarda promosyon veriyor:
0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Toplam promosyon 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine üç yıl için peşin olmak üzere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunarken, 1.200 TL’lik emekli kart indirimiyle toplam ödeme 16.200 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ALBARAKA
1 Temmuz – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaş aralıklarına göre promosyon şöyle:
0-9.999 TL: 15.900 TL
10.000-14.999 TL: 19.800 TL
15.000-19.999 TL: 22.400 TL
20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
HALKBANK
SGK emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü veren emekliler, 12.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.
TEB
TEB, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra 9.000 TL’ye kadar ek promosyon vererek toplamda 21.000 TL ödeme yapıyor.
DENİZBANK
DenizBank, 12.000 TL’ye kadar ana promosyon sunarken, mobil bankacılık, kredi kartı, otomatik fatura talimatı gibi ürünlere sahip olanlara 8.000 TL’ye kadar ek promosyon sağlayarak toplamda 20.000 TL’ye kadar ödeme yapabiliyor.