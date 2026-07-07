Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka belli oldu

ŞEKERBANK

Maaş dilimine göre değişen tutarlarla birlikte, en yüksek maaş diliminde (20.000 TL ve üzeri) ek koşulların da sağlanmasıyla toplamda 35.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. 0 – 9.999 TL arası maaş alanlara ise 18.000 TL'ye kadar toplam ödeme imkanı sunuluyor.

Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve ek ürün/koşul kriterleri.

Kampanya Dönemi: 1 – 31 Temmuz 2026.