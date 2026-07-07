Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka belli oldu
Temmuz 2026'da gerçekleşen maaş zamlarının ardından, bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek ödeme tutarlarını 35.000 TL seviyelerine kadar yükseltti. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...
Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı İsa Karakaş, emekli aylıklarındaki güncellemelerin bankacılık sektöründeki kampanyaları doğrudan etkilediğini ifade etti. Karakaş, temmuz ayında emekli maaşlarının güncellenmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyalarını da revize edebileceğini söyledi.
Zamlı maaşların kesinleşmesinin ardından yeni promosyon tutarlarının açıklanabileceğine dikkat çeken Karakaş, emeklilere tercih yapmadan önce bankaların güncel kampanyalarını karşılaştırmaları tavsiyesinde bulundu.
İşte Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşını taşıyanlara bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları:
ŞEKERBANK
Maaş dilimine göre değişen tutarlarla birlikte, en yüksek maaş diliminde (20.000 TL ve üzeri) ek koşulların da sağlanmasıyla toplamda 35.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. 0 – 9.999 TL arası maaş alanlara ise 18.000 TL'ye kadar toplam ödeme imkanı sunuluyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve ek ürün/koşul kriterleri.
Kampanya Dönemi: 1 – 31 Temmuz 2026.
ING BANK
Maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapıyor.
Sunulan ek avantajların da dahil edilmesiyle toplam promosyon tutarı 32.000 TL’ye kadar ulaşıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve belirlenmiş ek avantaj kriterleri.
YAPI KREDİ
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapıyor.
Fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık kullanımı ve mobil müşteri kazanımı kriterlerinin yerine getirilmesiyle toplam kazanç 30.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve belirtilen ek kriterler. Başvurular mobil, internet, çağrı merkezi, e-Devlet ve şubelerden yapılabiliyor.
Kampanya Dönemi: 19 Eylül 2025 – 31 Temmuz 2026.
ALBARAKA TÜRK
Maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor. Maaş dilimine göre taban ödeme 8.300 TL'den başlıyor.
Otomatik fatura ödeme talimatı veren ve referans sistemiyle bankaya yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Tüm ek koşullarla birlikte toplam kazanç 30.000 TL’ye ulaşıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve ek kampanya koşulları.
Kampanya Dönemi: 1 – 31 Temmuz 2026.
DENİZBANK
Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar temel nakit ödeme yapıyor.
Kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı (KMH) gibi ek ürünlerin kullanılması durumunda 18.000 TL’ye kadar ilave promosyon veriliyor. Toplam tutar 30.000 TL’ye ulaşıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve ek ürün şartları.
GARANTİ BBVA
Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapıyor.
Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi yaptırma gibi işlemler karşılığında 10.000 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor. Toplam fırsat tutarı 25.000 TL’ye ulaşıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve harcama/ürün kullanım koşulları.
İŞ BANKASI
Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.
İlk defa müşteri olanlara fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10.000 TL’ye kadar MaxiPuan hediye ediliyor. Toplam kazanç fırsatı 25.000 TL’ye ulaşıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve fatura/harcama kriterleri.
Kampanya Dönemi: 1 – 31 Temmuz 2026.
TEB
Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit ödeme yapıyor.
Elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla 9.000 TL’ye kadar ilave ödeme sağlanıyor. En üst dilimde toplam kazanç 21.000 TL’ye ulaşıyor.
Şartlar: 36 ay (3 yıl) maaş alma taahhüdü ve fatura şartı. Ödemeler ilk maaşın yatmasının ardından yapılıyor.
Kampanya Dönemi: 1 – 31 Temmuz 2026.
QNB
Maaş tutarına göre kademeli olarak 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit ödeme yapıyor. En yüksek maaş diliminde doğrudan 20.000 TL veriliyor.
Şartlar: 3 yıl boyunca maaşı bankadan alma taahhüdü.
KUVEYT TÜRK
Maaş tutarına göre kademeli olarak 12.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.
Kredi kartı kullanımı ve fatura talimatları gibi işlemler karşılığında ilave altın puan veya nakit ödüller veriliyor. Ek avantajlarla birlikte toplam kazanç 15.500 TL’ye kadar çıkıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü ve ek ürün kullanımı.
AKBANK
Maaşını taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere doğrudan 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü.
Kampanya Dönemi: Temmuz 2026 dönemi.
ZİRAAT BANKASI
Maaş tutarına göre kademeli ödeme yapıyor:
0 – 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Şartlar: Maaşı 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü.
VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden kademeli nakit ödeme yapıyor:
10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç) maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Şartlar: Maaşı 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü.
HALKBANK
Maaş tutarına göre kademeli ödeme yapıyor:
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan ve geliri 10.000 TL'nin altında olan hak sahiplerine 5.000 TL ödeniyor.
Şartlar: 3 yıl maaş alma taahhüdü. Birden fazla maaş alanlarda toplam tutar esas alınır. Başvuru, izleme ve önceki döneme ait iade mahsup işlemleri Halkbank Mobil ve internet şubesinden yapılabiliyor.