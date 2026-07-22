Temmuz 2026 emekli promosyonu güncellendi! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

HALKBANK

Halkbank cephesinde başvurular, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" ekranından alınıyor. İade ve izleme işlemleri de yine bu dijital kanallardan yürütülüyor. Banka, 10.000–14.999 TL için 8.000 TL, 15.000–19.999 TL için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL promosyon ödüyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL altında geliri olan hak sahiplerine ise 5.000 TL tutarında promosyon veriliyor.