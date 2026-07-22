Temmuz 2026 emekli promosyonu güncellendi! En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz 2026 promosyon tutarları netleşti. İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Temmuz 2026 dönemiyle birlikte bankalar, yeni emekli müşterileri bünyelerine katmak ve mevcut sözleşmeleri yenilemek amacıyla rekabeti hızlandırdı.
Maaşını farklı bir finans kuruluşuna taşımak isteyen vatandaşlar için promosyon miktarları güncellenirken, hazırlanan paketlere faizsiz kredi, nakit ödül ve kredi kartı avantajları gibi ek fırsatlar dahil edildi.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya bankadan almaya devam eden müşterilerine kademeli olarak 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Uygulanan güncel tarifeye göre 0–9.999 TL bandında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL aralığına 8.000 TL, 15.000–19.999 TL maaş grubuna 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında benzer bir ödeme planı kurguladı. Banka, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yaptığı değerlendirmeyle 10.000 TL altı için 5.000 TL, 10.000–15.000 TL (15.000 TL hariç) arası için 8.000 TL, 15.000–20.000 TL (20.000 TL hariç) arası için 10.000 TL ve 20.000 TL ile üzeri maaşlar için 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ödeme gerçekleştiriyor.
HALKBANK
Halkbank cephesinde başvurular, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" ekranından alınıyor. İade ve izleme işlemleri de yine bu dijital kanallardan yürütülüyor. Banka, 10.000–14.999 TL için 8.000 TL, 15.000–19.999 TL için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL promosyon ödüyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL altında geliri olan hak sahiplerine ise 5.000 TL tutarında promosyon veriliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, mevcut taahhüdünü yenileyen ya da maaşını taşıyan emeklilere toplamda 35.000 TL'ye varan ödeme kapasitesiyle pazarda öne çıkıyor. 0–9.999 TL maaş grubuna 18.000 TL'ye kadar ödeme yapılırken, 20.000 TL ve üzeri maaşı olanlar ek koşulları sağlamaları durumunda 35.000 TL ödeme limitine ulaşabiliyor.
YAPIKREDİ
Yapı Kredi, en yüksek dilim olan 20.000 TL ve üzeri maaş grubuna temel olarak 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme sağlıyor. SGK taahhüdünün yanı sıra bankanın belirlediği ek koşulların yerine getirilmesiyle kazanılan toplam promosyon bedeli 30.000 TL'ye kadar çıkıyor.
TEB
TEB, 36 aylık taahhüt süresi şartıyla maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon tarifesi uyguluyor. Otomatik fatura talimatı veren müşteriler 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme alabiliyor ve bu sayede en üst dilimdeki toplam kazanç 21.000 TL'yi buluyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, taahhüdünü yenileyen veya maaşını taşıyan SGK emeklilerine 15.000 TL nakit desteği sunuyor. Ek avantajların pakete dahil edilmesiyle emeklilerin toplam kazancı 25.000 TL'ye yükseliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, temel kampanya dahilinde 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Bonus Kart veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden sağlanan 10.000 TL'lik ek ödüllerle toplam tutar 25.000 TL'ye ulaşıyor.
DENİZBANK
DenizBank, 3 yıl kalma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar kök nakit promosyon ödüyor. Kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı açılması gibi şartlar sağlandığında eklenen 18.000 TL'lik ilave ödemeyle toplam rakam 30.000 TL olarak hesaplanıyor.
ING BANK
ING Bank, maaş dilimlerine göre koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar nakit sağlıyor. Ek kampanya avantajlarıyla birlikte müşteriye ödenen nihai rakam 32.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, 27.000 TL'ye varan nakit ve bonus desteğine ek olarak, yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilerine 5.000 TL'ye kadar ödül veriyor. Ek ürün kullanımlarıyla beraber toplam kazanım 32.000 TL limitine ulaşıyor.
QNB
QNB, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon tutarını maaşa göre kademelendiriyor. Banka, müşterilerine 8.500 TL ile 20.000 TL arasında ödeme yaparken, en yüksek dilimdeki emekliler doğrudan 20.000 TL nakit promosyon alıyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan 3 yıl maaş alma sözü veren müşterilerine 20.000 TL'ye varan nakit sunuyor. Ek koşulların sağlanması halinde bu ödül 30.000 TL'ye yükseliyor.
AKBANK
Akbank, Temmuz 2026 dönemi itibarıyla maaş taşıma ve taahhüt yenileme işlemleri için nakit promosyon üst limitini 15.000 TL olarak uyguluyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk ise maaşını taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Bankanın ek ürünleri ve diğer kampanya avantajlarının dahil edilmesiyle toplam kazanç tutarı 15.500 TL'ye çıkıyor.