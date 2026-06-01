Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Masadaki rakamlar netleşiyor!
Ocak-nisan dönemi enflasyon verilerinin ortaya çıkmasıyla milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı zam oranları şekillenmeye başladı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranlarını hesapladı.
TÜİK'in 5 Haziran’da açıklayacağı mayıs ayı enflasyonu öncesinde emekli ve memur maaş artışlarına ilişkin veriler gün yüzüne çıkıyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak zam oranlarına dair mevcut verileri analiz ederek kamuoyunu bilgilendirdi. Enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak tablo, milyonlarca çalışanın ve emeklinin resmi rakamlara odaklanmasına neden oldu.
Emekli ve memur maaşlarında son artış ocak ayında devreye girdi. Ardından açıklanan şubat, mart ve nisan aylarına ait enflasyon verileriyle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıyacak zammın genel rotası çizildi.
SEYYANEN ZAM RAFA MI KALKTI?
Karakaş'ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre, memur emeklilerine verilen seyyanen zam sözü henüz yerine getirilmedi. Uygulanan ekonomi politikaları gereği bu vaadin yeniden ertelenme veya tamamen rafa kalkma riski taşıdığı belirtiliyor.
2023 yılının temmuz ayında 8.077 TL olarak açıklanan seyyanen artışın güncel değerinin 22 bin TL’yi aştığı hesaplanıyor. Bu artışın zamanında uygulanması durumunda, en düşük memur emeklisi maaşının temmuz zammı eklenmeden dahi 50 bin TL’ye yaklaşacağı, zamla birlikte ise 57 bin TL’yi geçeceği öne sürülüyor.
Başkent kulislerinde hakim olan görüş, toplu sözleşmede yer alan kuralların harfiyen uygulanacağı yönünde. Hükümet, enflasyonla mücadele politikasını gerekçe göstererek ek zam veya seyyanen artışın gündemde olmadığını, yalnızca yasal zorunluluk konumundaki enflasyon farkının verileceğini aktarıyor.
Ciddi geçim sıkıntısı yaşayan memur emeklilerinin ek iyileştirme beklentisi yüksek seviyede devam ederken, 2026 yılı temmuz ayında ek bir düzenleme yapılabileceğine dair temkinli bir umut da ifade ediliyor.
İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde enflasyon oranlarını ve maaşlara yansıyacak mağduriyet tablosunu şu sözlerle kaleme aldı:
"Temmuz 2026 emekli maaş zammının netleşmesine kısa bir süre kaldığı, 3 Haziran’da açıklanacak Mayıs enflasyonu ve 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran verisiyle birlikte tablo büyük ölçüde netlik kazanacak.''
TÜİK tarafından ilan edilen resmî veriler, Nisan 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kümülatif artış rotasını kesin olarak çizmiştir. Mevcut resmî veriler, enflasyonun son 4 aylık seyir defterini ve emeklinin yasal hakkı hâline gelen güncel birikimli oranı açıkça ortaya koymaktadır.
Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan %10,04’lük artışa, nisan ayının %4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam %14,64 seviyesine ulaşmıştır. Bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %14,64 olarak kesinleşmiştir.
Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Ne var ki, memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam maalesef söz konusu değildir.Bilinmelidir ki; "Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır."
Hak mücadelesi de tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme düzeneği, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece %10,51 olarak kesinleşmiştir.
Başka bir ifade ile memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır.Zira memur emeklileri, 2023 yılının temmuz ayından beri kendilerine vadedilen ancak bir türlü ifa edilmeyen seyyanen zam mağduriyetini yaşamaktadır.
Bununla birlikte, geçen toplu sözleşme döneminde tam üç kez üst üste resmî enflasyonun altında ezilmişlerdir. Şimdi de bu temmuz ayından itibaren yine TÜİK enflasyonunun bile altında kalacak yeni bir güncelleme serisi somut olarak görünmeye başlamıştır.Rakamlar ortada, matematik yalan söylemez. İstatistiklere bakıldığında, son 23 yılda memur emeklisinin maaşlarındaki iyileşmenin, diğer bütün emekli gruplarının gerisinde kaldığı net olarak müşahede edilmektedir.
OLASI ZAM ORANLARI
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası hem cari yıl hem de müteakip yıllar için enflasyon hedeflerini maalesef yukarı yönlü revize etmek zorunda kalmıştır. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki projeksiyonlara göre, önümüzdeki iki ayın enflasyon beklentisi; mayıs ayında %1,89, haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edilmektedir.
Bu veriler ışığında kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında temmuz ayında %18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğmaktadır.TÜİK’in mayıs ve haziran enflasyonunu %1,5’er açıklaması durumunda bile emekli maaş artışının %18’in biraz üzerinde olacağı hesaplandı.
En kötü senaryoda ise artışın %17,5 ile %19,5 aralığında kalabileceği ifade edildi. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının, toplu sözleşme nedeniyle bu oranların en az %4 altında gerçekleşeceği belirtildi."