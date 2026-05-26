Temmuz ayı emekli ve memur zammı netleşiyor: Polis, öğretmen, doktor ve emekli maaşları kuruş kuruş hesaplandı!
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Kurban Bayramı öncesinde maaş ve ikramiyelerini alırken, gözler şimdi bayram tatilinin hemen ardından açıklanacak olan Temmuz ayı zam oranlarına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz zammını belirleyecek 5. büyük ipucu netleşmiş olacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketi ve enflasyon raporu verileri doğrultusunda, Temmuz ayı için masadaki iki güçlü formül kuruşu kuruşuna hesaplandı.
Kritik Veri 5 Haziran’da Açıklanacak TÜİK, Kurban Bayramı dolayısıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Bu veriyle birlikte Mayıs ayı ve yıllık enflasyon oranları resmen belli olacak.
Kesinleşen 4 Aylık Rakamlar Ne Diyor?
Yılın ilk 4 ayına ait kesinleşen verilere göre (Ocak: %4.84, Şubat: %2.96, Mart: %1.94, Nisan: %4.18) biriken toplam enflasyon yüzde 14.64 oldu.
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: En az yüzde 14.64’lük zammı şimdiden garantiledi. Bu orana göre 20.000 TL olan taban aylık şimdiden 22.928 TL’ye ulaştı.
Memur ve Memur Emeklisi: İlk 4 aylık verilere göre yüzde 3.28 enflasyon farkı kazandı ve Temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51’e ulaştı. Bu kesinleşen rakama göre en düşük memur maaşı 61.890 TL'den 68.395 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27.772 TL'den 30.691 TL'ye yükseldi.
Masadaki 2'li Zam Formülü ve Yeni Maaş Tahminleri
Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı verileri için ekonomi yönetiminin masasında iki farklı senaryo bulunuyor:
1. Formül: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Tahmini (%18.58 Zam)
Ekonomistlerin Mayıs (%1.89) ve Haziran (%1.52) tahminlerine göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18.58 olacak.
SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı: %18.58
Memur ve Memur Emekli Zammı (Toplu Sözleşme Dahil): %14.31
En Düşük Emekli Aylığı: 20.000 TL'den 23.716 TL'ye yükselecek.
En Düşük Memur Maaşı: 61.890 TL'den 70.744 TL'ye yükselecek.
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 27.772 TL'den 31.746 TL'ye yükselecek.
2. Formül: Merkez Bankası Enflasyon Raporu Tahmini (%18.50 Zam)
TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan ikinci çeyrek raporundaki yıl sonu beklentilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 18.50 olması öngörülüyor.
SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı: %18.50
Memur ve Memur Emekli Zammı (Toplu Sözleşme Dahil): %14.23
En Düşük Emekli Aylığı: 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek.
En Düşük Memur Maaşı: 61.890 TL'den 70.697 TL'ye yükselecek.
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 27.772 TL'den 31.724 TL'ye yükselecek.
Kuruş Kuruş Emekli Maaşı Hesaplama Listesi (SSK - Bağ-Kur)
Mevcut kök maaşlara göre masadaki tahminlerin yansıtılmış net liste dökümü:
Mevcut Maaş: 20.000 TL -> Kesinleşen %14,64: 22.928 TL | %18,58 Tahmini: 23.716 TL | %18,50 Tahmini: 23.700 TL
Mevcut Maaş: 22.000 TL -> Kesinleşen %14,64: 25.221 TL | %18,58 Tahmini: 26.088 TL | %18,50 Tahmini: 26.070 TL
Mevcut Maaş: 25.000 TL -> Kesinleşen %14,64: 28.660 TL | %18,58 Tahmini: 29.645 TL | %18,50 Tahmini: 29.625 TL
Mevcut Maaş: 30.000 TL -> Kesinleşen %14,64: 34.392 TL | %18,58 Tahmini: 35.574 TL | %18,50 Tahmini: 35.550 TL
Mevcut Maaş: 35.000 TL -> Kesinleşen %14,64: 40.124 TL | %18,58 Tahmini: 41.503 TL | %18,50 Tahmini: 41.475 TL
Mevcut Maaş: 40.000 TL -> Kesinleşen %14,64: 45.856 TL | %18,58 Tahmini: 47.432 TL | %18,50 Tahmini: 47.400 TL
Mesleklere Göre Güncel Memur Maaş Listesi
Formüllere göre meslek meslek Temmuz ayı yeni memur maaşları tahmin listesi:
Memur (Üniv. Mez.) 9/1: Mevcut: 64.397 TL | %14,31 Formülü: 73.613 TL | %14,23 Formülü: 73.561 TL
Öğretmen 1/4: Mevcut: 73.368 TL | %14,31 Formülü: 83.865 TL | %14,23 Formülü: 83.806 TL
Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut: 81.219 TL | %14,31 Formülü: 92.843 TL | %14,23 Formülü: 92.779 TL
Polis Memuru 8/1: Mevcut: 81.617 TL | %14,31 Formülü: 93.299 TL | %14,23 Formülü: 93.233 TL
Başkomiser 3/1: Mevcut: 89.214 TL | %14,31 Formülü: 102.068 TL | %14,23 Formülü: 101.924 TL
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1: Mevcut: 74.770 TL | %14,31 Formülü: 85.467 TL | %14,23 Formülü: 85.407 TL
Uzman Doktor 1/4: Mevcut: 150.426 TL | %14,31 Formülü: 171.949 TL | %14,23 Formülü: 171.829 TL
Mühendis 1/4: Mevcut: 96.211 TL | %14,31 Formülü: 109.976 TL | %14,23 Formülü: 109.900 TL
Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4: Mevcut: 94.384 TL | %14,31 Formülü: 107.892 TL | %14,23 Formülü: 107.817 TL
Profesör 1/4: Mevcut: 135.089 TL | %14,31 Formülü: 154.421 TL | %14,23 Formülü: 154.313 TL
Vaiz 1/4: Mevcut: 76.653 TL | %14,31 Formülü: 87.622 TL | %14,23 Formülü: 87.562 TL
Avukat: Mevcut: 90.000 TL | %14,31 Formülü: 102.879 TL | %14,23 Formülü: 102.807 TL
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1: Mevcut: 66.870 TL | %14,31 Formülü: 76.438 TL | %14,23 Formülü: 76.385 TL