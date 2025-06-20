Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu?

Temmuz ayında maaş zammı bekleyen milyonlarca emekli için bankaların promosyon yarışında da yeni bir dönem başladı. Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 1

Temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte emeklilere yapılacak maaş zammı merakla beklenirken, bankalar da bu dönemi fırsata çevirerek promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen bankalar, yüksek promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yapı Kredi ve Vakıfbank gibi bazı özel ve kamu bankaları, promosyon ödemelerini 27 bin TL’ye kadar yükseltti. Bu durum, özellikle temmuz ayı zammı öncesi yeni bir banka seçmek isteyen emeklilerin ilgisini çekiyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 3

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 4

YAPI KREDİ

Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlar 27.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 5

GARANTİ BANKASI

15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, emeklilere ek olarak 6.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 6

İŞ BANKASI

SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 7

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 8

HALKBANK

Promosyon tutarları 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 9

QNB FİNANSBANK

20.400 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 10

DENİZBANK

Emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 11

ING

Toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 12

KUVEYT TÜRK

Emeklilik maaşını bankaya taşıyanlara 18.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 13

VAKIFBANK

SGK emeklilerine 27.000 TL’ye varan promosyon imkânı tanınıyor.

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Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu? - Resim: 14

ZİRAAT BANKASI

Promosyon ödemeleri 12.000 TL’ye kadar ulaşıyor.

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emekli promosyonu