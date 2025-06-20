Temmuz zammı öncesi bankalardan güncelleme! Emekli promosyonları ne kadar oldu?
Temmuz ayında maaş zammı bekleyen milyonlarca emekli için bankaların promosyon yarışında da yeni bir dönem başladı. Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. İşte detaylar...
Temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte emeklilere yapılacak maaş zammı merakla beklenirken, bankalar da bu dönemi fırsata çevirerek promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen bankalar, yüksek promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor.
Yapı Kredi ve Vakıfbank gibi bazı özel ve kamu bankaları, promosyon ödemelerini 27 bin TL’ye kadar yükseltti. Bu durum, özellikle temmuz ayı zammı öncesi yeni bir banka seçmek isteyen emeklilerin ilgisini çekiyor.
BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI
YAPI KREDİ
Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlar 27.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
GARANTİ BANKASI
15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, emeklilere ek olarak 6.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.
İŞ BANKASI
SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Emeklilere 21.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.
HALKBANK
Promosyon tutarları 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.
QNB FİNANSBANK
20.400 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK
Emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor.
ING
Toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
KUVEYT TÜRK
Emeklilik maaşını bankaya taşıyanlara 18.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
VAKIFBANK
SGK emeklilerine 27.000 TL’ye varan promosyon imkânı tanınıyor.
ZİRAAT BANKASI
Promosyon ödemeleri 12.000 TL’ye kadar ulaşıyor.