Temmuz zammı sonrası emekli promosyonları sil baştan! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankaların promosyon rekabeti yeniden hız kazandı. Güncellenen maaş tutarlarıyla birlikte pek çok banka emeklilere sunduğu nakit promosyon ve ek ödül kampanyalarını revize etti.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt ararken; nakit ödeme, fatura talimatı ödülleri, kredi kartı bonusları ve özel bankacılık avantajları içeren kampanyalar Temmuz 2026 itibarıyla emeklilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
İşte Temmuz ayına özel güncellenen şartlar ve banka banka güncel emekli promosyon miktarları:
YAPI KREDİ BANKASI
SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 30.000 TL'ye varan nakit ve ek ödül fırsatı sunuluyor.
Net Maaş Aralığına Göre Koşulsuz Nakit Promosyon: 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arası 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arası 12.500 TL; 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL.
Fatura Ödeme Ek Ödülü: Taahhütten sonraki 60 gün içinde 2 yeni fatura talimatı verilmesi durumunda maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödeniyor.
Kredi Kartı Ek Ödülü: Bireysel kredi kartı ile 60 gün içinde toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda maaş aralığına göre yine 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül veriliyor.
ING SGK
emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sağlanıyor. Çeşitli ek nakit promosyon kampanyalarından da yararlanan emekliler toplamda 32.000 TL'ye varan fayda elde edebiliyor.
DENİZBANK
DenizBank, 2026 yılı için güncellediği kampanyasında emekli maaşını taşıyan müşterilerine toplamda 27.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunacağını duyurdu.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ya da ilk maaş ödemesi için tercih eden müşterilere 15.000 TL'ye varan net nakit promosyon fırsatı veriliyor. Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatları, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim ve indirimli faiz oranlı Ek Hesap gibi ayrıcalıklarla toplam kazanç 25.000 TL'ye ulaşıyor.
GARANTİ BBVA
Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere 15.000 TL’ye kadar net nakit promosyon ödeniyor. Buna ek olarak; Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL bonus ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı tanınıyor.
AKBANK
Maaşını Akbank’a taşıyıp 3 yıl boyunca almayı taahhüt edenler ya da mevcut taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabiliyor. Banka, sağladığı yan avantajlarla emeklilere toplamda 100.000 TL'ye varan genel bir fayda sağlandığını açıklıyor.
ZİRAAT BANKASI
Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre şu ödemeleri yapıyor:
0 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
HALKBANK
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor:
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL