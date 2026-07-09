Temmuz zammı sonrası emekli promosyonları sil baştan! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

YAPI KREDİ BANKASI

SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 30.000 TL'ye varan nakit ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

Net Maaş Aralığına Göre Koşulsuz Nakit Promosyon: 9.999 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arası 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arası 12.500 TL; 20.000 TL üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL.

Fatura Ödeme Ek Ödülü: Taahhütten sonraki 60 gün içinde 2 yeni fatura talimatı verilmesi durumunda maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödeniyor.

Kredi Kartı Ek Ödülü: Bireysel kredi kartı ile 60 gün içinde toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda maaş aralığına göre yine 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül veriliyor.