Temmuz zammı sonrası emekliye dev promosyon: En yüksek rakamlar belli oldu!
Temmuz 2025’te emekli maaşlarına gelen zamla birlikte banka promosyon kampanyaları da yeniden şekillendi. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emeklilere 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar değişen nakit ödemeler yapılacak. İşte en güncel promosyon tutarları ve başvuru detayları...
Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına gelen zam oranı, banka promosyonlarını da etkiledi. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde yeni dönem başladı.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt ettiklerinde önemli tutarlarda promosyon alma hakkına sahip oluyor.
2025 Temmuz zammı kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bu artışın ardından bankalar, promosyon kampanyalarını yeniden düzenledi. Ödemelerdeki artışla birlikte emeklilere sunulan promosyon tutarları da dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Güncellenen promosyonlara göre özel ve kamu bankaları, maaş aralığına göre değişmekle birlikte 12 bin TL ile 27 bin TL arasında nakit ödeme sunuyor.
NTV'nin haberine göre, promosyon ödemeleri maaş aralıklarına ve ek ödemelere göre farklılık gösteriyor.
Aşağıdaki liste en yüksek promosyonlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Halkbank 12 bin lira
Vakıfbank 27 bin lira
Ziraat Bankası 12 bin lira
Akbank 17 bin 500 lira
Ing Bank 25 bin lira
Garanti Bankası 21 bin lira
İş Bankası 21 bin lira
Kuveyt Türk 18 bin lira
Denizbank 20 bin lira
Vakıf Katılım 18 bin 500 lira
TEB 21 bin lira
Yapı Kredi 27 bin lira
QNB 20 bin 400 lira
Emekliler, promosyon almak için e-Devlet üzerinden ya da ilgili bankalara doğrudan başvuru yapabiliyor. Başvuruda bulunmak için 3 yıl süreyle aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi yeterli oluyor.