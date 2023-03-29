Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryo

ENFLASYONA BEKLENTİLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Asgari ücret Ocak ayında yapılan zam sonrası 8,506 TL net olarak uygulanıyor.Şu anda Ocak ve Şubat ayı enflasyon oranları belli oldu. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.