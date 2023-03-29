Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryo
Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında asgari ücrete ara yapılacağını duyurdu. Peki, asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? İşte açıklanan 2 aylık veri ve enflasyon tahminlerine göre zam hesabı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından bir müjde daha verdi. Erdoğan, "Yıl sonu beklenmeyecek temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak" dedi.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Temmuz ayında asgari ücrete gelecek zam oranı herkes tarafından merak edilmeye başlandı.
İşte enflasyon tahminlerine göre asgari ücrete gelmesi beklenen zam oranı;
ENFLASYONA BEKLENTİLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI
Asgari ücret Ocak ayında yapılan zam sonrası 8,506 TL net olarak uygulanıyor.Şu anda Ocak ve Şubat ayı enflasyon oranları belli oldu. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.
İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI 9,8 OLDU
Temmuz ayına kadar açıklanacak Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran aylarına ait 4 enflasyon verisi daha var. Bu veriler geldikten sonra enflasyon fakrı ortaya çıkacak olsa da şimdiden 9,8 oranında bir fark oluşmuş durumda.