Temmuz'da emekliye üçlü zam formülü! 20 Bin TL maaş alanların yeni aylığı ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı, yılın ikinci yarısında cüzdanlara yansıyacak olan Temmuz ayı maaş artışına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ilk 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesine kısa bir süre kala, kulislerde konuşulan zam oranları da şekillenmeye başladı. Enflasyon farkının yanı sıra hükümetin masasında olduğu belirtilen ek "refah payı" düzenlemesi, milyonlarca emeklinin alacağı nihai rakamı doğrudan belirleyecek.
6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ VE REFAH PAYI MASADA
Ekonomistler ve sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelerde, yılın ilk altı ayında oluşacak kümülatif enflasyon oranının zam tabanını oluşturacağı vurgulanıyor.
Ancak kulislerden sızan bilgilere göre, sadece enflasyon farkı ile yetinilmeyeceği, hükümetin emeklinin alım gücünü korumak adına ek bir refah payı düzenlemesini de Temmuz paketine ekleyebileceği ifade ediliyor.
Bu ek desteğin devreye girmesi durumunda, emekli aylıklarında enflasyonun oldukça üzerinde, çok daha güçlü bir artış grafiği gündeme gelecek.
20 BİN LİRA MAAŞ ALANLAR İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO
Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı ve özellikle şu an net 20 bin lira maaş alan emeklilerin durumunu doğrudan etkileyen üç farklı zam formülü alt alta şu şekilde sıralandı:
Birinci senaryoda ek refah payı verilmeden, sadece TÜİK'in ilan edeceği ilk 6 aylık resmi enflasyon oranı kadar bir kök maaş artışı yapılması planlanıyor.
İkinci senaryoda resmi 6 aylık enflasyon farkına ek olarak, hükümet tarafından sisteme sınırlı bir refah payı puanı eklenmesi ve böylece toplam zam oranının yukarı çekilmesi formülü üzerinde duruluyor.
Üçüncü senaryoda ise hem enflasyon farkı hem de yüksek oranlı bir refah payı artışının yanı sıra, en düşük emekli maaşı sınırının da kademeli olarak yükseltilmesiyle birlikte 20 bin TL alan kitleye daha geniş bir nefes aldırılması hedefleniyor.
NİHAİ KARARI TEMMUZ BAŞINDAKİ RESMİ VERİLER BELİRLEYECEK
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu, Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından kendi maaşlarının ne kadar artacağını kuruşu kuruşuna öğrenebilecek.
Şu an için ekonomistlerin tahminleri üzerinden yürütülen bu üç farklı senaryonun, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak son değerlendirmelerin ardından yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Gözler şimdi hem açıklanacak enflasyon rakamlarında hem de ekonomi yönetiminden gelecek resmi refah payı açıklamalarında