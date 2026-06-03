Temmuz'da emekliye üçlü zam formülü! 20 Bin TL maaş alanların yeni aylığı ne kadar olacak?

Üçüncü senaryoda ise hem enflasyon farkı hem de yüksek oranlı bir refah payı artışının yanı sıra, en düşük emekli maaşı sınırının da kademeli olarak yükseltilmesiyle birlikte 20 bin TL alan kitleye daha geniş bir nefes aldırılması hedefleniyor.