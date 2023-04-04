Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Mart ayı verilerine göre Temmuz'da memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?