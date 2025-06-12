Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada!
Milyonlarca memur ve emekli, gözünü 3 Temmuz 2025’e çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte temmuzda maaşlara yapılacak artış kesinleşecek. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları sonrası üç farklı zam senaryosu gündemde. İşte detaylar...
Temmuz 2025'e sayılı günler kala memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak–mayıs dönemi enflasyon verileri, zam hesaplamalarının temelini oluşturdu.
Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Bu da memur ve emeklilerin önemli bir artışa hazırlandığını gösteriyor.
MEMUR VE EMEKLİLER HANGİ HAKKI KAZANDI?
Haber Global'e göre, Ocak 2025'te memurlara yapılan yüzde 11,54'lük zammın ardından, 5 aylık enflasyonun yüzde 15,09’a ulaşmasıyla memurlar yüzde 8,57 oranında enflasyon farkı kazandı.
Buna yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı şimdiden yüzde 13,57’ye yaklaştı. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da yükselebilir.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Şu an için bu oran yüzde 15,10 seviyesinde. Haziran verisiyle birlikte bu oranda yukarı yönlü revize bekleniyor.
ÜÇ SENARYO, ÜÇ FARKLI ZAM ORANI
Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahminlerine göre oluşturulan üç farklı senaryo, maaş artışlarının ne kadar olabileceğine dair önemli ipuçları veriyor:
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,24 zam
Memur ve memur emeklileri: %15,14 (Toplam: %9,6 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme)
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1,5 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,81 zam
Memur ve memur emeklileri: %15,71 (Toplam: %10,2 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme)
HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 2 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,4 zam
Memur ve memur emeklileri: %16,28 (Toplam: %10,74 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme)
MAAŞLARDA NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?
Yüzde 2’lik haziran enflasyonu senaryosuna göre:
En düşük memur maaşı: 44.000 TL’den yaklaşık 49.000 TL’ye
En düşük emekli maaşı: 14.469 TL’den yaklaşık 16.986 TL’ye
Tüm hesaplamalar 3 Temmuz 2025’te açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına bağlı olarak netlik kazanacak. TÜİK’in verileri doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi zam oranları ilan edilecek.