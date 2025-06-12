Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada!

Milyonlarca memur ve emekli, gözünü 3 Temmuz 2025’e çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte temmuzda maaşlara yapılacak artış kesinleşecek. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları sonrası üç farklı zam senaryosu gündemde. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 1

Temmuz 2025'e sayılı günler kala memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak–mayıs dönemi enflasyon verileri, zam hesaplamalarının temelini oluşturdu. 

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 2

Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Bu da memur ve emeklilerin önemli bir artışa hazırlandığını gösteriyor.

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 3

MEMUR VE EMEKLİLER HANGİ HAKKI KAZANDI?

Haber Global'e göre, Ocak 2025'te memurlara yapılan yüzde 11,54'lük zammın ardından, 5 aylık enflasyonun yüzde 15,09’a ulaşmasıyla memurlar yüzde 8,57 oranında enflasyon farkı kazandı. 

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 4

Buna yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı şimdiden yüzde 13,57’ye yaklaştı. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da yükselebilir.

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 5

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Şu an için bu oran yüzde 15,10 seviyesinde. Haziran verisiyle birlikte bu oranda yukarı yönlü revize bekleniyor.

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 6

ÜÇ SENARYO, ÜÇ FARKLI ZAM ORANI

Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahminlerine göre oluşturulan üç farklı senaryo, maaş artışlarının ne kadar olabileceğine dair önemli ipuçları veriyor:

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 7

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1 OLURSA:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,24 zam
Memur ve memur emeklileri: %15,14 (Toplam: %9,6 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme)

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 8

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1,5 OLURSA:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,81 zam
Memur ve memur emeklileri: %15,71 (Toplam: %10,2 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme)

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 9

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 2 OLURSA:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,4 zam
Memur ve memur emeklileri: %16,28 (Toplam: %10,74 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme)

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 10

MAAŞLARDA NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?

Yüzde 2’lik haziran enflasyonu senaryosuna göre:

En düşük memur maaşı: 44.000 TL’den yaklaşık 49.000 TL’ye
En düşük emekli maaşı: 14.469 TL’den yaklaşık 16.986 TL’ye

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Temmuzda memur ve emekli maaşlarına zam yağmuru: Üç farklı senaryo masada! - Resim: 11

Tüm hesaplamalar 3 Temmuz 2025’te açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına bağlı olarak netlik kazanacak. TÜİK’in verileri doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi zam oranları ilan edilecek.

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