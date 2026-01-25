TEMU, Türkiye'ye uluslararası satışları durdurdu

Çin merkezli e-ticaret devi TEMU, Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik başlatılan incelemenin ardından Türkiye'deki kullanıcıların yurtdışından ürün satın almasını durdurdu. Uygulama ve internet sitesi üzerinden giriş yapan kullanıcılar, yabancı satıcılara ait ürünlere erişemiyor.

REKABET KURUMU OFİSTE İNCELEME YAPMIŞTI

TEMU’nun Türkiye’deki faaliyetleri, Rekabet Kurumu’nun 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği inceleme sonrası gündeme gelmişti. Şirket, bu tarihte yapılan incelemede ofisteki bazı bilgisayarlara el konulduğunu açıklamıştı.

Rekabet Kurumu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yürütülen sürecin bir soruşturma anlamına gelmediğini vurgulamış ve el koyma iddiasını doğrulamamıştı.

Kurumun Reuters’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Halihazırda basına da yansıyan ve yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve tarafların haklarının korunması amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

ULUSLARARASI SATIŞLAR TAMAMEN KAPATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından TEMU, Türkiye’den yapılan uluslararası satışları durdurma kararı aldı. Platforma giriş yapan kullanıcılar artık Çin ve diğer ülkelerden gönderilen ürünleri görüntüleyemiyor. Patronlar Dünyası’nın aktardığı bilgilere göre, sistemde yapılan değişiklik sonrası yalnızca Türkiye merkezli satıcıların ürünleri erişilebilir durumda. Böylece TEMU, fiilen sadece yerli satıcıların faaliyet gösterdiği bir pazar yerine dönüşmüş oldu.