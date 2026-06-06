TESK Başkanı Palandöken: Gençler ekonomik nedenlerle evlenemiyor

Türkiye genelinde düğün sezonunun başlamasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanırken, evlilik maliyetlerindeki artış esnafın ciro beklentilerini doğrudan etkiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik gerekçelerle gençlerin evlilik kararını ertelediğine dikkat çekerek bu durumun piyasalara yansımasını değerlendirdi.

Geçmiş yıllardaki düğün alışkanlıklarının değiştiğini ve demografik yapının yaşlanmaya başladığını ifade eden Palandöken, süreci şu sözlerle aktardı: “Bilindiği üzere artık düğün sezonu başlıyor. Esnaf hareketli, mobilyacısından çiçekçiye, billuriyeciden tuhafiyecisine, taksicisinden konvoy araçlarına kadar herkes hazırlığını yapıyor. Eski düğünlerin artık aynı şekilde yapıldığını söylemek abesle iştigal oluyor. Eskiden gençlik, okullarını bitirince çiftler yuva kurmak için hem aile yardımı hem de işte böyle düğün dernek yapılır. Dolayısıyla da esnaf bu arada sebeplenirdi. Ancak şimdi hem nüfus yaşlanıyor, hem evlilik yaşları geciktiriliyor. Hem de esnafın beklentisi yani 700 milyarlık bir cironun işte kuyumcusu, mobilyacısı söylediğim gibi birçok sektör, lokantacısı, restorancısı para kazanıyordu”

SALONLARDAN ODA NİKAHLARINA GEÇİŞ BAŞLADI

Ailelerin en büyük hayallerinden biri olan çocuklarının mürüvvetini görme isteği, ekonomik şartlar nedeniyle boyut değiştirdi. Yüksek organizasyon giderleri, çiftleri geleneksel salon düğünlerinden uzaklaştırarak daha sade nikah törenlerine yönlendirdi.

Artan fiyatlar sebebiyle düğün salonlarının kapasitelerinin çok altında çalıştığını belirten Palandöken, sektördeki durgunluğu ve maliyet tablosunu şu şekilde anlattı: “Şimdi düğünler oda düğününe döndü. Ya belediyeye gidiliyor veyahut işte 8-10 tane arkadaşıyla bir kafede nikah kıyarak istedikleri evlilik akdi yerine getiriliyor. Çünkü bir düğünün maliyeti 1-1,5 milyon lira yemekli düğünler. Diğer düğünlerde de maliyet üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla artık salon düğünleri, salon işletmecileri dünya kadar masrafla yapmış oldukları o salonları artık atıl. Bu sene 10 tane düğün alırsak çok şükür diyor. Artık kimisi diyor evinde kimisi belediyede nikah salonunda bu işleri bitiriyor. Eski düğünler yok”

KİRA KORKUSU EVLİLİĞE ENGEL OLUYOR

Türkiye'nin en önemli dinamiklerinden biri olan genç nüfus oranının korunması için yeni modellere ihtiyaç duyuluyor. Bu yıl evlenmesi öngörülen 550 bin çiftin önündeki en büyük engelin barınma masrafları olduğu öne çıkıyor.

Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, konut ve mobilya sektörlerine yönelik çözüm önerilerini “ 550 bin çiftimizin bu yıl evlenmesini bekliyorduk. Ülkemizde yaşlanan nüfus gençlerin evlenmediği süreç içerisinde de o nüfusun gençleşmesi tek medarı iftarımız ülkemizdeki genç nüfus oluşumunda çöküşü var. Bunun için 2-3 tane tedbir yeterli olacak. Bir, bu evliliğe teşvik için özellikle en korktukları şey kira. Aldığım maaş kiraya yetmiyor ben nasıl evleneyim. İşte onun için evvela konutlarda gençler için bir kontenjan ayrılması lazım. Bunlar evlenecek çiftlere tahsis edilecek hem genç nüfusun evlenmesine teşvik olacak. İkincisi mobilya sektörü olsun ağaç sektörü olsun bunlara promosyon olarak. Bu ülkemizin dinamizmi için gerekli. Yani bu gençler evlenmediği sürece nüfus gençleşmeyecek” ifadeleriyle dile getirdi.

MEVCUT DESTEKLER YETERSİZ KALIYOR

Evlilik müessesesinin birliğin ve yuva kurmanın sembolü olduğunu hatırlatan Palandöken, devletin ilgili kurumlarına da çağrıda bulundu. Mevcut ekonomik desteklerin günümüz şartlarında yetersiz kaldığını savunan TESK Başkanı, sorunun büyümemesi için alınması gereken aksiyonları şu sözlerle özetledi: “Aile bütünlüğünün korunması için Aile Bakanlığı'na da aynı şekilde görevler düşüyor. Verilen teşvikler, verilen destekler böyle 50-100 bin lirayla hiçbir şey olmadığını, sadece arkadaş yemeğine gidecek parayla insanların cesareti olmuyor. Onun için gençlerimize sahip çıkmamız için. Birincisi tabi devletimizin bunlara tanıyacağı promosyonlar veyahut bunların geleceğiyle ilgili konutlar. Yoksa ülkemizdeki bu sıkıntı günden güne çok kötü boyutlara ulaşacak. Çünkü evlilik müessesesi biliyorsun birliğin, beraberliğin, yuva kurmanın yuvası. Herkesin, her gencin buna hakkı var”