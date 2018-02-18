TESK Genel Başkanı Palandöken, "TESK Kart, 2 aylık kısa sürede Türkiye çapında 50 bin adet dağıtıldı. Kartı 10 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Kart'ın 2 aylık kısa sürede Türkiye çapında 50 bin adet dağıtıldığını belirterek, "Kartı 10 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.



Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TESK Kart ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.



TESK Kart'ın, Türkiye ekonomisine katkı sunmak, esnaf ve sanatkarlarla ailelerinin maddi yükünü azaltmak için çıkarıldığına işaret eden Palandöken, "Kart, esnaf ve sanatkarların, anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde indirim ve avantaj sağlayan bir karttır." diye konuştu.



Palandöken, TESK'in Birleşik Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para AŞ ile iş birliği sonucu 1 Aralık 2017'de çıkarılan kartın, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.



TESK Kart ile esnaf ve sanatkarlarla ailelerine, ticari işletmelerde ve kişisel alışverişlerde indirim sağlandığını anlatan Palandöken, kart sahiplerine, sektörlere göre değişen ve yüzde 25'e varan oranlarla maktu tutarlarda indirim yapıldığını bildirdi.



Palandöken, TESK Kart'ın ücretsiz verildiğinin altını çizerek, "Kart, 2 aylık kısa sürede Türkiye çapında 50 bin adet dağıtıldı. Kartı 10 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



TESK Kart ile birçok sektörde indirim sağlandığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Başta akaryakıt olmak üzere, elektronik eşya, sağlık, eğlence, bankacılık, eğitim, gıda, giyim, sigortacılık, seyahat, kargo, kayıtlı elektronik posta, e-arşiv fatura gibi 81 ilde 5 binin üzerinde noktada faaliyet gösteren çok sayıda sektördeki markayla anlaşma sağlandı. Otomotiv ve haberleşme sektöründe çok sayıda firmayla da teknik entegrasyon süreci devam ediyor. TESK Kart ile hedefimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın başka bir karta ihtiyaç duymadan tüm alışverişlerinde avantajlardan faydalanması ve finansal hizmetlerini yapabilmesidir."