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TESK'ten konut seferberliği çağrısı

Palandöken, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirebileceğini belirterek, "Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı" ifadesini kullandı

TESK'ten konut seferberliği çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirebileceğini belirterek, "Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı" ifadesini kullandı. 

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, stoktaki konutların satılabilmesi için bankalar ve inşaat firmalarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendireceğini kaydetti. 
Konutun çevresindeki, terzi, berber, manav, kasap, bakkal esnafı, dolmuş, taksi şoförü başta olmak üzere sektörlerin olumlu etkileneceğinin altını çizen Palandöken, "Sektör ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple ekonominin canlanması için konut seferberliği başlatılmalı." değerlendirmelerinde bulundu.

Palandöken, inşaat sektörünün elini taşın altına koyup konut fiyatlarını düşürmesi, bankaların da faizlerde indirime gitmesi gerektiğini vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bendevi palandöken #Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
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