Kırılgan ekonomi yüzünden zor duruma düşen esnafın belini bir de stopaj vergisi büküyor. Esnaf stopaj uygulamasının kaldırılmasını istiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre, stopaj tamamen kaldırılmasa bile yüzde 20'den yüzde 5’e indirilmeli.

Esnaf yüzde 20 olan stopajın kaldırılmasını bekliyor. Konuya ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'ndan önemli bir açıklama geldi.



Yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken stopajı "Verginin vergisi" olarak tarif etti.



Stopaj vergisinin sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Palandöken "Stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da yüzde 20'den 5'e düşürülmeli" dedi.



Palandöken, mülk sahibinin ödemesi gereken vergiyi esnafın ödemesine tepki gösterdi.



Ön kesinti anlamını taşıyan stopaj, vergilendirilmiş bir gelirden devlete ödenmek üzere yapılacak olan kesinti olarak biliniyor.





ulusal.com.tr