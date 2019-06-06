Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), dövizdeki ani iniş ve çıkışların olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf seferberliği başlatılmasını istedi. Açıklamada kişisel harcamalardan başlayarak ev ve iş yerlerinde alınacak küçük tedbirlerin büyük fayda sağlayacağı belirtildi

Esnaftan tasarruf için seferberlik çağrısı geldi.



Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Kurlardaki ani artış ve azalışın olumsuz etkisini kırmak için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, önemli bir tavsiyede bulundu.



Dövizin piyasalara olumsuz etkisini kırmak için tasarrufun hayati önemde olduğunu belirten Palandöken "Bu devirde tasarruf etmek adeta millî görevimizdir" dedi.



"Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Kişisel harcamalardan başlayarak evlerde, iş yerlerinde ve tüm sosyal alanlarda alacağımız küçük tedbirler bile tasarrufa büyük katkı sağlamaktadır. En basiti, trafikte kişisel araç yerine toplu taşıma kullanımı vatandaşların cebini rahatlattığı gibi ülke ekonomisi için önemli bir adım olmaktadır. "



Palandöken'e göre, özellikle ithal ürünlerde tasarruf en üst seviyeye çıkartılmalı.



"Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarına bağlı olduğu için en çok teknolojik ürünlerde tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız. Aynı zamanda elektriği suyu gereğinden fazla kullanmamalı, millî servetimizi heba etmemeliyiz."



Tüketim çılgınlığına kapılıp fazladan kıyafet, ayakkabı ve kozmetik gibi ürünlerin alınmaması gerektiğini söyleyen Palandöken, alışveriş listesinin de önceden hazırlanması önerisinde bulundu.



ulusal.com.tr