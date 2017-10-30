Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor

Tezgahlarda hamsi bereketi

Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketi yaşanmaya başlandı.

Tezgahlarda hamsi bereketi

Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketiyaşanmaya başlandı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu 15 liradan açan hamsinin fiyatının 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Bu yıl palamuttan umduklarını bulamadıklarını vurgulayan Malkoç, "Palamut bu sene önceki yıla göre biraz az oldu ama Karadeniz ile anılan hamsiden bu yıl ümitliyiz. Deniz suyunun da soğumasıyla artık tezgahlar hamsi ile şenlenmeye başladı." dedi.

Hamsi avında son günlerde giderek artış yaşandığına işaret eden Malkoç, "Karadeniz'de orta kısımlar hariç yer tarafta hamsi bereketi yaşanıyor. Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı iriliğine göre 5-7 liradan satılıyor." diye konuştu.

Hamsinin bol olmasının balıkçıları ve vatandaşı sevindirdiğini ifade eden, Malkoç, geçen yıl palamut bolluğundan hamsinin az olduğunu, bu yıl palamudun az olduğunu ancak kasım ayında deniz suyunun daha da soğumasıyla bereketli bir hamsi sezonu geçirmeyi umduklarını dile getirdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #karadeniz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sarıkamış'taki FETÖ davası sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı
Sonraki Haber
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 33 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.