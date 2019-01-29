“PKK’NIN SALDIRILARI BİZİ YILDIRAMAZ”
Etkinliğin açılışını yapan TGB’liÖzge Gürsoy; İki hafta önce dernek binasının PKK’lılar tarafından 3.kez saldırıya uğradığını, tüm bu yapılan saldırıların kendilerini yıldıramayacağını, TGB olarak milli bütünlüğümüzekastedenlerin, her zaman karşısında olacaklarını vurguladı.TGB Köln yöneticisi Havva Uzun; PKK saldırıları maddi hasara yol açtı. Dayanışmayla bunu gidereceğiz. Avukatımız vasıtasıyla bunlara dava açtık, açıklamasını yaptı.
“KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR”
TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör, yaptığı konuşmada, “Bizler vatan savaşında Mehmetçik’in bir adım gerisindeyiz.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, bayrağı Afrin’ne astık. Fırat Kalkanı, Zeytindalıharekâtı gerçekleştirildi.Bununla aslında emperyalizmin, tam hat safhasına kılıcımızı soktuk.O zamanlardada bize saldırdılar.Tam kendilerine yakışır şekilde. Alçakca, kalleşce, saldırttılar. İstediklerini yapsınlar, bizi yıldıramazlar.Her türlü desteği gördük.Basından, Aydınlık Gazetesi, Ulusal kanal, Anadolu Ajansı, Sabah Gazetesi… Konsolosluk yetkilileri geldi ve desteklerini sundular.Sağolsunlar. Bu saldırı sadece TGB’ye değil Türk Milletine yapılmıştır. TGB ve bilinçli Atatürkçüler olduğu sürece,Türk Milleti’ni bölemeyeceklerdir.Türk Mehmet’i, Kürt Memo’yu ayıramayacaklardır. Kardeşçe birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
“UĞUR MUMCU’NUN KATİLLERİYLE TGB’YE SALDIRANLAR AYNI MERKEZ”
Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği (AADDB) Başkanı Dr. Mustafa Tosun, etkinlik nedeniyle TGB’yedestek ziyaretinde bulundu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Tosun, “Size bu taşı atan kişilerle, Uğur Mumcu’yu katleden kişiler aynı” ifadelerini kullandı.
“Bu saldırıyıyanlızca kendinize yapılmış bir saldırı olarak algılamayın” diyen Tosun,“Bu saldırıyı bütün Ulusalcılara ve Vatanseverlere yapılan bir saldırı olarak görün. Size bu taşı atan kişilerle, Uğur Mumcu’yu katleden kişiler aynı. Gladyo yaptı bunu. Çünkü yaptığımız işlerden rahatsızlık duyuyorlar. Vatan diyorsunuz, Altıok diyorsunuz,mücadele diyoruz, Ermeni Soykırımı yapmadık! Vatan savunduk diyoruz. ABD’nin ortadoğu politikalarına karşı geliyoruz. Onun içinde size saldırıyorlar. Biz doğru yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
“TGB VE ADD BİRLİK OLARAK BAŞKAN MADURO’NUN ARKASINDAYIZ”
Dr. Tosun Venezeuela’da yaşanan gelişmelere de değindi:
“TGB’nin Venezuela’daki darbe girişimine karşı yaptığı açıklamaları çok doğru buluyorum.Darbe girişiminde bulunan gurupla, Uğur Mumcu’yu katleden gurup, derneğinize saldıran gurup’ta hep aynı. Emperyalizmin insanlığa kötülük yapan , gelişmesini istemeyen zihniyettir bunlar. ADD’ler ve TGB’liler olarak başkan Maduro’nun arkasındayız. Halk tarafından seçilmiş başkandır.Meşrudur ve kesinlikle iktidarda kalması gerekir. Karakas’da milyonlarca insan yürüyerek Maduro’ya destek mesajı verdi. Özellikle Avrupa ve ABD basını bunu görmezlikten geldi.”
“ATATÜRKÇÜ MUHATAP ARIYORLAR”
Konuşmasında “ADD Birlik olarak özellikle projelerimiz içersinde, üniversiteli genç arkadaşlarımızın, Almanya ve Avrupa’daki üniversitelerdeAtatürk’ü tanıtan konferanslar organize etmemizlazım”önerisinde bulunan AAD Birlik Başkanı, “Biz bunu Bielefeld’de başlattık. Bulunduğunuz bölgelerde bu sunumları üniversitelerde yapalım. TGB bu bilgi ve birikime sahip. TGB dışında bunu kimse gerçekleştiremez.Özellikle Alman Devleti, Atatürkçülük konusunda tutumlarını değiştirdi.Eskiden ADD’lerin üniversiteye girmeleri engelleniyordu.Bizleri ırkçılık ve aşırı milliyetçilikle suçluyorlardı.Bugün bu hava değişti. Farklı mesajlar veriyorlar. 2 yıl önce o dönemin içişlleri bakanı Thomas de Maiziere, Anne Will’inmoderatörlüğündeki pazar akşamı programında. Türkiye’den gelen Türkler’le, Türk kökenli mülteci veya göçmenlerin, Suriye ve Irak’tan gelenlerin arasındaki en büyük farkın Atatürk Türkiye’sinden gelmiş olmaları ve Türklerin aydınlanma sürecinden geçtiğini vurgulamış olmasıydı. Bir ay sonrada o dönemin ekonomi bakanı Altmaier’de die Welt gazetesine verdiği demeçte; “Türkiye’nin tekrar fabrika ayarlarına, Atatürk ilke ve inkılap’larına tekrar dönmesi lazım” dedi.Buradaki gençlik içindeki bunu en iyi yapacak kurum TGB’dir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve SporBayramı kutlamalarının 100. yılı bunu geçmişte olduğu gibi bugünde başaracak olan TGB’dir ve en çok onlara yakışır. Bizler ADD’ler olarak bu kutlamalarda onlarla, yanyana çalışmak bize onur ve şeref verir. Arkadaşlarımıza her türlü destek ve ortak çalışmaya hazırız.Bu kitleselbilgi ve aydınlanma mücadelelerini birlikteyürütmemiz lazım.Size bu konuda çok güveniyoruz” dedi.
“KENDİNİZİ ASLA YALNIZ HİSSETMEYİN”
Dr. Tosun sözlerini, “Bu size yapılan saldırı, aynı zamanda bizede yapılan saldırı. Basın açıklamamızda bunu belirttik. Kendinizi sakın yalnız hissetmeyin. TGB’liler bu milletin evlatlarıdır. TGB’nin kılına zarar gelse bu millet ayağa kalkar. Bizde elimizdeki tüm imkânları sizin için seferber etmeye hazırız” ifadeleriyle tamamladı.
Etkinlik, TGB’liKayhan Oğan; Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı anlatan video sunumu ile sona erdi.
Mehmet Özaydın-Köln
ulusal.com.tr
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