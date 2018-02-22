Türk Hava Yolları, İtalya'nın Palermo kentine tarifeli sefer düzenleyecek.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Skytrax değerlendirmesine göre art arda olmak üzere 9. kez "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" seçilen THY, Sicilya bölgesindeki Palermokentini haziran ayında uçuş ağına ekleyecek.



Hat açılış tarihi ve frekans detayları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.



İtalya'nın güneyinde yer alan Palermo, 2 bin 700 yıllık tarihi, kültürel çeşitliliği, mimari yapıları ve sosyal yaşamı ile turistlere ve gezginlere keşfedilecek birçok deneyim sunuyor.



Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini sergileyen şehirde yer alan 212 yıllık üniversite nedeniyle nüfusun önemli bir kısmı gençlerden oluşuyor.



İsmini eski Yunanca’da, "büyük liman" kelimesinden alan şehrin en önemli gelir kaynaklarını ise turizm, tarım ve uluslararası ticaret oluşturuyor.