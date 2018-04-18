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THY tecrübesiz 2. pilot adayları alacak

Türk Hava Yolları, bünyesinde çalışacak tecrübesiz 2. pilot adayları aradığını açıkladı.

THY tecrübesiz 2. pilot adayları alacak

Türk Hava Yolları (THY), bünyesinde çalışacak tecrübesiz 2. pilot adayları aradığını, lise mezunlarının da bu ilana başvurabileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, şirket filosunda yer alan "B737" ile "A320" uçak tiplerinden birinde 750 saatten az uçuş tecrübesine sahip olan veya tip yetkisi olmayan 2. pilot adaylarının "Tecrübesiz II. Pilot Adayı" olarak değerlendirileceğini belirtildi.

Açıklamada, adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1973'ten sonra doğmuş olmak, en az lise mezunu olmak (yurt dışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir), uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak, ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek."

Adaylarda aranan teknik niteliklere de yer verilen açıklamada, "THY AO tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak. Ortaklık tarafından yapılacak değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak." şartları da bildirildi.

Açıklamada, adayların "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kariyer/is-ilanlari-duyurular/tecrubesiz-2inci-pilot-b737-a320-veya-tip-yetkisi-olmayan/index.html" internet adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #THY #pilot #2. pilot #ikinci pilot #adaylık
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