Ticaret Bakanı Bolat: "2 Nisan ticaretin zaferi oldu"

Açıklamasına tüketim boykotuna değinerek başlayan Bolat, boykotun başarısız olduğunu vurguladı ve "2 Nisan Çarşamba günü ticaretin zaferi olmuştur." ifadelerini kullandı. Halkın, ticarete, üretime ve istihdama sahip çıktığını dile getiren Bolat, bu sürecin esnaf ve çiftçiye de katkı sağladığını belirtti.

Mart ayında ihracat yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara, ithalat ise yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolara yükseldi. Bu verilerle tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76,3’e çıktığını ifade etti.

Bakan Bolat, ayrıca mayıs ayının ilk haftasında İngiltere’ye gideceklerini duyurdu. Serbest ticaret anlaşmasının hizmet sektörü ve bazı tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için görüşmeler yapılacağını söyledi.