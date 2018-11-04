Döviz kurlarındaki ani yükselişi fırsat bilerek ürünlerine fahiş oranlarda zam yapan firmalara yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı'nda gazetecilerle bir araya geldi.



Bakanlığın faaliyetlerini değerlendiren Pekcan, fahiş fiyatlardan Hal Yasası'na pek çok konuda açıklamalarda bulundu.



Ticaret Bakanı, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürünün denetlendiğini, 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildiğini söyledi.



Fırsatçılar nedeniyle ağustosta yüksek fiyat artışları olduğunu söyleyen Pekcan, Bakanlığın devreye girmesiyle fiyatların düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini belirtti.



Pekcan, yakında meclise sunulacak olan Hal Yasası'na da değindi.



"Haller yap-işlet-devret modeliyle profesyonel şirketler tarafından yönetilsin" diyen Pekcan, "Yeni sistem için Ankara ve İstanbul'un pilot bölgeler olarak düşünüldüğünü" söyledi.