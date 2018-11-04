İrfan Karaaslan tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi
İrfan Karaaslan tilkiye elleriyle meyveli kek yedirdi
Kimsesiz çocuklar için
Kimsesiz çocuklar için "amigurumi"
İsrail Kudüs valiliğine saldırdı
İsrail Kudüs valiliğine saldırdı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! 6 bin 399 üründe belirlendi

Döviz kurlarındaki ani yükselişi fırsat bilerek ürünlerine fahiş oranlarda zam yapan firmalara yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! 6 bin 399 üründe belirlendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Bakanlığın faaliyetlerini değerlendiren Pekcan, fahiş fiyatlardan Hal Yasası'na pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürünün denetlendiğini, 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildiğini söyledi.

Fırsatçılar nedeniyle ağustosta yüksek fiyat artışları olduğunu söyleyen Pekcan, Bakanlığın devreye girmesiyle fiyatların düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini belirtti.

Pekcan, yakında meclise sunulacak olan Hal Yasası'na da değindi. 

"Haller yap-işlet-devret modeliyle profesyonel şirketler tarafından yönetilsin" diyen Pekcan, "Yeni sistem için  Ankara ve İstanbul'un pilot bölgeler olarak düşünüldüğünü" söyledi.

Etiketler; #ticaret bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.