Ticaret Bakanlığı acil koduyla duyurdu! "Ücretsiz Tatil" diyen 62 firmaya dev ceza kesildi

Bakanlık, merdiven altı firmaların "ücretsiz tatil kazandınız" vaadi başta olmak üzere agresif pazarlama yöntemleriyle binlerce kişiyi mağdur ettiğini belirterek, sektöre yönelik gerçekleştirilen dev denetimlerin ve adli süreçlerin bilançosunu ilk kez paylaştı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN ŞOK DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ DEŞİFRESİ

Bakanlığa son dönemde ulaşan şikayet başvurularını inceleyen uzmanlar, dolandırıcıların akılalmaz yeni nesil yöntemlerini şu şekilde deşifre etti: Geçmişte devre mülk satın almış tüketicilerle "satış veya kiralama yardımı" bahanesiyle iletişime geçiliyor. Çeşitli gerekçelerle ikna edilen vatandaşların, bilgileri dışında vekaletnameleri alınıyor. Bu vekaletnameler aracılığıyla tapuda usulsüz devirler yapılarak, vatandaşa devre tatil adı altında tamamen farklı, bağımsız bir bölümün gizlice satışı gerçekleştiriliyor. Mağduriyetini anlayan ve parasını geri almak ya da tapuyu iptal ettirmek için şirkete başvuran tüketicilere aynı yöntemle ikinci kez sahte satış yapılıyor, iptal işlemi bahanesiyle senetler imzalatılarak vatandaşlar tekrar tekrar borç batağına sürükleniyor.

DENETİMLERDE AĞIR DARBE: 62 FİRMALIK LİSTE VE MİLYARLIK CEZALAR

Ticaret Bakanlığı, söz konusu usulsüz pazarlama faaliyetleri ve vatandaşı koruma kapsamındaki incelemelerin ardından hukuki yaptırım düğmesine bastı. Yapılan resmi açıklamada, 2023 yılından bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 ayrı soruşturma raporunun doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu olarak intikal ettirildiği bildirildi. Ayrıca yürütülen denetimler sonucunda 62 firma hakkında tam 352 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandığı, 3 firma hakkındaki derinlemesine denetim sürecinin ise anlık olarak devam ettiği vurgulandı.

DEVRE MÜLK ALIRKEN MAĞDUR OLMAMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN ALTIN KURALLAR

Bakanlık, cazip tekliflerle vatandaşların birikimlerine göz diken dolandırıcılara karşı hamle yapmadan önce dikkat edilmesi gereken yasal süreçleri maddeler halinde hatırlattı:

VAAZEDİLENLE SÖZLEŞME BİRBİRİNİ TUTMALI: Kendileriyle iletişime geçilen tüketicilerin imza attıkları her türlü bilgi, belge, sözleşme, senet ve özellikle vekaletnameleri mutlak suretle satır satır okumaları gerekiyor. Belge içeriklerinin, sözlü vaatlerle birebir uyumlu olup olmadığı denetlenmelidir.

ÜCRETSİZ TATİL VAADİNE KANMAYIN: "Ücretsiz tatil kazandınız" diyerek tesis daveti yapan firmaların agresif psikolojik pazarlama teknikleri uygulayacağının bilincinde olunmalıdır.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ZORUNLULUĞU: Satış sözleşmesi imzalanmadan en az bir gün önce, sözleşmeye ilişkin tüm teknik ve mali hususları içeren "Ön Bilgilendirme Formu"nun tüketiciye yazılı olarak verilmesi kanuni bir zorunluluktur.

14 GÜNLÜK KOŞULSUZ CAYMA HAKKI: Devre tatil sözleşmelerinde tüketiciler, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve tek bir kuruş cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilirler. Eğer sözleşme doğrudan tapu devrini vadediyorsa, hak kaybı yaşamamak için cayma bildiriminin mutlaka noter aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Kullanım hakkı devrinde ise yazılı bildirim yeterlidir.

CAYMA SÜRESİ DOLMADAN ÖDEME YAPILAMAZ: 14 günlük yasal cayma süresi dolmadan tüketiciden "kaparo, depozito, dosya masrafı" gibi hiçbir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokacak senet veya belge alınamaz.

SÖZLEŞMELERDE 10 YIL SINIRI: Tapu devri içermeyen, sadece şahsi kullanım hakkı sağlayan devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabilir. Tüketici, tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya yazılı olarak bildirimde bulunursa, o yıl gitmeyeceği dönemin aidat, yıllık gider payı ve yönetim masrafını ödemekten muaf tutulur.

UĞRANILAN ZARARLARDA HAK ARAMA YOLLARI VE 2026 YILI SINIRLARI

Ticaret Bakanlığı, tüm bu uyarılara rağmen mağduriyet yaşayan vatandaşların yasal olarak başvurması gereken adli makamları ve parasal sınırları paylaştı. Buna göre, firmaların usulsüz uygulamaları nedeniyle zarara uğrayan tüketiciler; 2026 yılı için değeri 186 bin TL'nin altında kalan uyuşmazlıklarda doğrudan Tüketici Hakem Heyetine başvurabiliyor. Bu tutarın (186 bin TL) üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine müracaat edilmesi gerekiyor. Dava şartı olarak Tüketici Mahkemesinden önce arabulucuya gitmek zorunluyken, konusu doğrudan suç teşkil eden dolandırıcılık iddiaları için ise vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ceza davası ihbarında bulunulması önem arz ediyor.