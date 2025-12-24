Ticaret Bakanlığı: 'Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek'

Ticaret Bakanlığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından etiketleri değiştirmeye hazırlanan fırsatçılara karşı harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının ardından piyasada oluşabilecek haksız fiyat artışlarına karşı devreye alınacak tedbirleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, asgari ücret artışının bir gerekçe olarak kullanılıp fiyatlama davranışlarında haksız ve ölçüsüz artışlara dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

EKONOMİK GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR

Bakanlık açıklamasında, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu hatırlatıldı. Yapılan artış oranının, tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi. Bu çerçevede, sadece ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.

VATANDAŞA 'ŞİKAYET EDİN' ÇAĞRISI

Açıklamada tüketicilere de önemli bir çağrı yapıldı. Vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde durumu Ticaret Bakanlığı'na ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin bildirmeleri istendi.

Bakanlık, yaptırımların ciddiyetine dikkat çekerek açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir"

