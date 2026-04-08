Ticaret Bakanlığı duyurdu: Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik aletlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemlerin ardından televizyonların da yenilenerek garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına imkan tanıyan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı. İlgili tarafların değerlendirmesine sunulan düzenleme, elektronik atık israfının önüne geçmeyi hedeflerken tüketicilere genişletilmiş sorgulama imkanları ve yeni güvenceler sunuyor. Taslağın resmi yayımlanma tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TELEVİZYONLAR DA SİSTEME DAHİL EDİLİYOR

Mevcut uygulamada birçok teknolojik cihazın yenilenerek satılmasını düzenleyen yönetmeliğin kapsamı genişletilerek televizyonlar da bu ürün grubuna ekleniyor. Bakanlık, bu adımla televizyonların güvenilir bir formatta yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.

TÜM GEÇMİŞ YÜBİS ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

Taslak kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) faaliyete geçirilecek. Tüketiciler, bu sistem üzerinden yenilenmiş cihazların çalıntı, kayıp veya kaçak durumlarını, veri trafiği kontrollerini ve satıcıların yetki belgesi geçerliliğini şeffaf bir şekilde sorgulayabilecek. Yenileme işlemleri zorunlu olarak YÜBİS üzerinden yürütülecek ve sürecin tamamlanmasının ardından tüketiciye elektronik sertifika verilecek. Ayrıca yenileme merkezleri, yerinde yenileme noktaları, yetkili satıcılar ve Bakanlıkça istenen diğer belgelerin YÜBİS'e kaydedilmesi zorunlu tutulacak.

Olası suistimallerin önüne geçmek amacıyla, yenilenmiş bir ürünün tekrar yenileme işlemine tabi tutulabilmesi için ilk satış tarihinin üzerinden en az 30 gün geçmesi kuralı getiriliyor. Elektronik kimlik bilgisi taşıyan kullanılmış malların yenilenebilmesi için ise e-Devlet sistemindeki "beyaz liste"de bulunması ve cihazın en az bir yıl öncesine ait ses, veri veya kısa mesaj kullanım trafiğinin olması şartı aranacak.

Yenileme yetki belgesi alabilmek için işletmelerin sermaye şirketi niteliğinde olması ve Bakanlığın belirlediği özelliklere uygun yeterlilik belgesi taşıması zorunlu olacak. Şirketlere yönelik yapılacak inceleme ve denetimler sonucunda uyarı, yetki belgesinin askıya alınması veya tamamen iptal edilmesi gibi kararları değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesinde 5 üyeden oluşan özel bir komisyon kurulacak. Ayrıca yetkili satıcılar üzerinden kredi kartıyla yapılacak olan tüm alışverişlerin, doğrudan yenileme merkezine ait sanal POS üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

TÜRKÇE KILAVUZ VE DEĞERLEME SÜREÇLERİ ZORUNLULUĞU

Yetki belgeli yenileme merkezleri, işlem yaptıkları ürünlerin üretici veya ithalatçı tarafından hazırlanan Türkçe tanıtma ve kullanım kılavuzlarını kendi internet sitelerinde erişime açmakla yükümlü olacak. Tüketici talep ettiği takdirde bu kılavuzlar yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile teslim edilecek. Kılavuzda cihazın yenilenmesine bağlı bir değişiklik yapılması gerekirse, tüketicinin bu konuda bilgilendirildiğini ispat etme yükümlülüğü tamamen yenileme merkezine ait olacak.

Kullanılmış ürünlerin değerleme işlemleri ise cihazın yenileme merkezine, yetkili satıcıya veya yerinde yenileme noktasına ulaşmasını takip eden üç iş günü içinde sonuçlandırılacak. Tüketici yapılan değerlemeyi onayladığı gün, malın bedeli veya taahhüt edilen kupon, indirim gibi faydalar anında sağlanacak. Takas içeren sözleşmelerde ise tüketici kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği gün bu haklardan faydalanabilecek.

MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNLERE DE 14 GÜNLÜK CAYMA HAKKI

Taslağın tüketici haklarını güçlendiren en dikkat çekici maddelerinden biri cayma hakkı alanında yapıldı. Kalite denetiminde tüketicinin elini güçlendirmek amacıyla, sadece mesafeli (internet üzerinden) satışlarda uygulanan cayma hakkı genişletiliyor. Yenilenmiş ürün satışlarında mesafeli satış sözleşmesi hükümleri uygulanmaya devam ederken, mağazadan veya diğer yöntemlerle kurulan sözleşmelerde de tüketicilere 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü iade etme hakkı tanınıyor.